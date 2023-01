Niemcy. Wyższy zasiłek rodzinny i inne świadczenia

Zasiłek rodzinny i kwota wolna od podatku

Od 1 stycznia br. wzrósł w Niemczech zasiłek rodzinny („Kindergeld”). Teraz kwota przysługująca na dziecko wynosi 250 euro miesięcznie. To o 31 euro więcej na pierwsze i drugie dziecko i o 25 euro na trzecie dziecko.

Do 6024 euro (po 3012 euro na rodzica) podwyższona została także kwota wolna od podatku przysługująca na wydatki związane z dziećmi oraz możliwa do odliczenia od podatku kwota z tytułu płaconych alimentów (do 10 908 euro).

Dodatek na dzieci

Zmiany dotyczą również wypłacanego w ramach świadczeń socjalnych (także dla rodzin o niskich dochodach) dodatku na dziecko. Jego maksymalna kwota została podwyższona do 250 euro miesięcznie.

Zasiłek obywatelski

Zasiłek ten zastąpi dotychczasowe świadczenia znane jako „Hartz IV”. I tu podwyższono dotychczasowe stawki. Osoby samotne otrzymają 502 euro (wzrost o 52 euro) miesięcznie, a pary – 451 euro.

Zwiększone zostały też standardowe stawki na dzieci; w zależności od wieku wzrosną one o 33-44 euro miesięcznie. Dzieci w wieku 14-17 lat otrzymują 420 euro, dla dzieci w wieku 6-13 lat stawka wzrośnie do 348 euro, a dla najmłodszych dzieci do piątego roku życia – do 318 euro. W przyszłości inflacja będzie uwzględniana z wyprzedzeniem, a nie retrospektywnie.

Samotni rodzice

Ulga podatkowa dla osób samotnie wychowujących dzieci została podwyższona o 252 euro rocznie (do 4260 euro).

Wyższa jest także zaliczka alimentacyjna. Od 1 stycznia wynosi ona 187 euro miesięcznie w przypadku dzieci do pięciu lat i 252 euro dla dzieci w wieku 6-11 lat oraz maksymalnie 338 euro dla dzieci w wieku 12-17 lat.

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek ten wzrósł średnio o 190 euro do 370 euro miesięcznie. O wiele więcej osób jest teraz uprawnionych do składania wniosków. Oprócz dotychczasowych ok. 600 tys. gospodarstw domowych prawo do tego świadczenia zyskało od 1 stycznia br. nawet o 1,4 mln gospodarstw domowych więcej.

O państwowe dofinansowanie do czynszu mogą ubiegać się te gospodarstwa domowe, które wprawdzie nie otrzymują świadczeń socjalnych, ale mają niskie dochody.

Opłata klimatyczna

W wielu przypadkach właściciele lokali muszą dokładać się do opłaty klimatycznej swoich najemców. Tak zwana „opłata CO2” będzie dzielona między właściciela mieszkania i lokatora. Im mniej przyjazny dla klimatu jest dany dom, tym więcej musi zapłacić jego właściciel. Opłata ma pomóc w zmniejszeniu szkodliwej dla klimatu emisji dwutlenku węgla i zachęcić właścicieli do energooszczędnych remontów. Na olej opałowy, gaz ziemny, benzynę lub olej napędowy wynosi ona obecnie 30 euro na tonę CO2.

Limit na ceny prądu i gazu

Od marca br. wchodzą w życie limity na ceny energii elektrycznej i gazu. Odbiorcy gazu mają płacić za 80 procent zużywanego gazu maksymalnie 12 eurocentów za kilowatogodzinę. W przypadku energii elektrycznej przewiduje się 40 eurocentów za kilowatogodzinę. Świadczenia te będą obowiązywać wstecznie także za styczeń i luty.

Mieszkania socjalne

Od tego roku rząd w Berlinie przewidział na budownictwo socjalne 2,5 mld euro. Na klasyczne mieszkania socjalne przewidziano dwa miliardy, a na zapewnienie miejsc w akademikach dla studiujących i uczących się zawodu – 500 milionów euro.

(EPD/dom)