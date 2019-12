Niemcy. Wstrzymanie eksportu ciężarówek do Arabii Saudyjskiej bezprawne

Sędziowie okręgowego sądu administracyjnego we Frankfurcie nad Menem odrzucili zakaz sprzedaży wojskowych ciężarówek do Arabii Saudyjskiej. W tym konkretnym przypadku chodziło o 110 nieopancerzonych ciężarówek produkcji koncernu Rheinmetall przeznaczonych dla Royal Saudi Land Forces, czyli sił lądowych Arabii Saudyjskiej. Początkowo wyrażono zgodę na ich dostawę, ale po zamordowaniu saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego 2 października 2018 roku w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule, krytykującego członków rodziny królewskiej w Rijadzie, rząd niemiecki ogłosił embargo na dostawy uzbrojenia i innego sprzętu wojskowego do Arabii Saudyjskiej. Federalny Urząd ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA) wycofał udzielone wcześniej zezwolenie na ich wywóz.

Czy Rheinmetall otrzyma odszkodowanie?

Producent ciężarówek odwołał się od tej decyzji, ale kiedy BAFA nie zareagował na jego pismo, koncern Rheinmetall wniósł do sądu powództwo z powodu bezczynności tego urzędu. Sąd administracyjny we Frankfurcie uznał obecnie jego słuszność, ponieważ wszystkie urzędy w Niemczech mają obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na każdy skierowany do nich wniosek lub skargę.

Wspomniane uzasadnienie Federalnego Urzędu ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu, dotyczące wycofania wcześniej udzielonego zezwolenia na eksport ciężarówek do Arabii Saudyjskiej, sędziowie uznali za zbyt ogólnikowe i niewystarczające. To, że rząd w Berlinie wyraził swoje zastrzeżenia wobec dostaw uzbrojenia i innego sprzętu wojskowego do Arabii Saudyjskiej ze względów polityki bezpieczeństwa nie uzasadnia jeszcze do wycofania się przez BAFA z udzielonej wcześniej zgody na dostawę ciężarówek, czytamy w uzasadnieniu wyroku sądu we Frankfurcie. Poza tym sąd ogłosił, że koncernowi Rheinmetall może przysługiwać odszkodowanie z tytułu poniesionych strat.

Wyrok nie jest prawomocny. Można się od niego odwołać do krajowego sądu administracyjnego Hesji w Kassel. Federalne ministerstwo gospodarki podało, że zamierza „dokładnie zapoznać się“ z orzeczeniem frankfurckiego sądu.

