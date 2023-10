Wsparcie finansowe dla Palestyńczyków tymczasowo zawieszone

Minister rozwoju Svenja Schulze potwierdziła, że obecnie nie są dokonywane żadne płatności i że rząd Niemiec przeanalizuje swoje wsparcie dla palestyńskich obszarów. – Chcemy to zrobić w sposób uporządkowany, skoordynowany z naszymi partnerami. Chcemy przedyskutować z Izraelem, w jaki sposób nasze projekty rozwojowe mogą najlepiej służyć pokojowi w regionie i bezpieczeństwu Izraela – powiedziała polityk SPD w poniedziałek (9.10.23) w Berlinie. Tłumaczyła, że w obecnej sytuacji konieczne jest ponowne i dokładne przyjrzenie się projektom, by sprawdzić, czy służyły one pokojowi i stabilności w regionie.

Według resortu, którym kieruje Schulze, niemiecka pomoc rozwojowa wynosiła ostatnio łącznie 250 milionów euro. W maju 2023 roku za pośrednictwem Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej (GIZ) i Niemiecki Państwowy Bank Rozwoju (KfW) zostało zatwierdzonych łącznie 125 mln euro na projekty w tym i przyszłym roku. Do tego dochodzi podobna suma z inny środków między innymi na rzecz Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA).

W niedzielę wieczorem (8.10.23) również pełnomocniczka rządu Niemiec ds. pomocy humanitarnej, Luise Amtsberg, podkreśliła, że MSZ stale sprawdza, „oczywiście również w obecnej sytuacji”, czy niemiecka pomoc humanitarna rzeczywiście dociera do potrzebujących. Tłumaczyła, że nie ma bezpośredniej pomocy budżetowej dla Autonomii Palestyńskiej.

Również Austria wstrzymała finansowanie projektów z Palestyńczykami. Jak tłumaczył w jednej z austriackich rozgłośni szef austriackiego MSZ chodzi o ok. 19 mln euro.

Według szacunków ONZ, około 2,1 miliona ludzi na terytoriach palestyńskich potrzebuje obecnie pomocy humanitarnej. Według własnych danych MSZ Niemiec za pośrednictwem organizacji międzynarodowych i ONZ, przekazało tam pomoc humanitarną w wysokości około 72 mln euro. Została ona wykorzystana na żywność i opiekę zdrowotną.

Centralna Rada Żydów w Niemczech żąda wyciągnięcia konsekwencji

„Wszystkie stowarzyszenia, które są powiązane z Hamasem albo Fatah, albo które się z nimi solidaryzują, muszą zostać skontrolowane i jeśli będzie to konieczne – zakazane” – oświadczył przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster i zażądał natychmiastowego wstrzymania wsparcia finansowego dla Palestyńczyków poprzez pomoc rozwojową.

Przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Zdjęcie: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Organizacjom muzułmańskim w Niemczech Centralna Rada Żydów zarzuca, że nie zajęły one jasne stanowiska jeśli chodzi o atak na Izrael. „Zagrożenie dla żydowskich instytucji również w Niemczech pokazuje, że terrorystom nie chodzi tylko o Izrael, ale że żydowskie życie jest wszędzie przez nich kwestionowane” – podkreślono.

Centralna Rada Żydów domaga się też wyciągnięcia konsekwencji wobec Iranu.

Kraj ten jest podejrzewany o udzielanie finansowego i logistycznego wsparcia palestyńskiej organizacji terrorystycznej. Schuster zaznaczył, że należy konsekwentnie zwalczać tamtejszy reżim. Dodał, że w tym celu należy wdrożyć sankcje wymienione w międzynarodowym porozumieniu nuklearnym z Iranem. „Iran zagraża nie tylko Izraelowi i Żydom, ale całemu wolnemu światu” – podkreślił przewodniczący Rady Centralnej.

(KNA, DPA, EPD/gwo)

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>