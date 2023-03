Niemcy. Wirus ptasiej grypy po raz pierwszy u lisów

Instytut Friedricha Loefflera, jako landowe laboratorium referencyjne, potwierdził zarażenie łącznie czterech zwierząt – poinformowało ministerstwo rolnictwa w Hanowerze.

Resort zastrzegł, że nie ma zmian w sytuacji zagrożenia dla ludzi, jednak należy ściśle monitorować ostatni wzrost liczby przypadków wirusa H5N1 u ssaków. Dlatego ministerstwo wezwało powiaty, w których odnotowano zwiększoną liczbę zarażonych dzikich ptaków, do nadsyłania martwych lub zastrzelonych ssaków i poddania ich kontroli.

Wirus coraz groźniejszy

Ptasia grypa to choroba zakaźna występująca głównie u ptactwa wodnego, ale też innych gatunków ptaków. Eksperci obawiają się, że wirus coraz bardziej przystosowuje się do ssaków, przez co może stać się groźniejszy także dla ludzi. W ostatnich miesiącach zakażenia nim stwierdzono także u innych ssaków, takich jak foki, szopy, niedźwiedzie, kuny i norki. Według resortu rolnictwa Dolnej Saksonii od 2020 roku przypadki zarażenia wirusem H5N1 u lisów wykryto między innymi w Szwecji i Finlandii.

Aby zarejestrować rozprzestrzenianie się tego wirusa, ministerstwo rolnictwa od ubiegłego roku monitoruje drapieżniki, takie jak lisy, szopy i kuny, pod kątem jego występowania. Obecnie, podczas 179 przeprowadzonych do tej pory badań, znaleziono pierwsze dowody na obecność wirusa H5N1 u lisów. Lisy prawdopodobnie zostały nim zakażone poprzez kontakt z zarażonym dzikim ptactwem.

(AFP, DPA/jak)

