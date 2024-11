Niemcy. Wirus polio w ściekach miast

Wirusa polio odkryto w próbkach ścieków w Monachium, Bonn, Kolonii i Hamburgu – poinformował Instytut Roberta Kocha. Do tej pory do instytutu nie zgłoszono żadnych przypadków zachorowania na polio ani podejrzenia zachorowania. Znalezione patogeny nie są zatem dzikim typem wirusa polio, ale wirusami, które pochodzą z doustnych szczepionek przeciwko tej chorobie. Zawierają one osłabione, ale żywe patogeny polio.

Krążące patogeny pochodzą prawdopodobnie od osób, które otrzymały szczepionkę doustną w innym kraju. Są one nadal szeroko rozpowszechnione w szczególności w Afryce i Azji. Wirusy mogą być wydalane przez osoby zaszczepione do sześciu tygodni.

Możliwe pojedyncze zachorowania

Instytut Roberta Kocha podkreślił, że jeśli patogen nadal będzie krążył w Niemczech, możliwe są pojedyncze przypadki zachorowań wśród osób, które nie są wystarczająco chronione. Jednak prawdopodobieństwo jest niskie ze względu na ogólnie wysoki wskaźnik szczepień wynoszący w całych Niemczech 90 proc. i dobre warunki higieniczne.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dziki wirus polio typu 2, który wywołuje ostre nagminne porażenie dziecięce, jest uważany za wyeliminowany. Jednak w przypadku żywej szczepionki, która w Niemczech była stosowana do 1998 roku, ale nadal jest stosowana w innych krajach, wirusy szczepionkowe mogą mutować i przedostawać się do ścieków wraz z odchodami zaszczepionych osób. Jeśli wirusy te można wykryć w ściekach przez ponad dwa miesiące, WHO definiuje to jako krążący patogen. Podobne ustalenia poczyniono niedawno w Hiszpanii i Portugalii.

Najbardziej narażone dzieci

Może to stanowić zagrożenie dla osób, które nie zostały zaszczepione. Zasięg szczepień jest obecnie wystarczający, nawet jeśli w przypadku dzieci występuje luka czasowa. Wiele dzieci często nie jest w pełni zaszczepionych przed rozpoczęciem nauki w szkole. W 2022 roku około 92 procent dzieci w wieku sześciu lat było w pełni zaszczepionych, podczas gdy dla dwulatków było to tylko około 72 do 85 procent, w zależności od kraju związkowego. Zgodnie z zaleceniami Stałego Komitetu ds. Szczepień (STIKO) podstawowe szczepienia powinny zostać zakończone przed ukończeniem pierwszego roku życia. Celem jest również osiągnięcie wskaźnika szczepień na poziomie 95 procent dla całej populacji.

Wykrycie w ściekach patogenów polio pojawia się w czasie, gdy niemieckie ministerstwo rozwoju planuje zmniejszyć fundusze na Światowy Program Eradykacji Poliomyelitis z 37 do 20 milionów euro. Z punktu widzenia ekspertów jest to fatalna decyzja. Niezbędne są bowiem wystarczające środki na przeprowadzanie kampanii szczepień i monitorowanie sytuacji. W przeciwnym razie, jak podkreśla krajowa komisja ds. zwalczania wirusa polio, istnieje realne ryzyko odrodzenia się przypadków polio w Niemczech.

Poliomyelitis, w skrócie polio, jest wynikiem zakażenia jednym z trzech pikornawirusów. Jeśli dojdzie do zachorowania, może rozprzestrzenić się na ośrodkowy układ nerwowy i doprowadzić do śmierci lub trwałego paraliżu. Wirus przenosi się drogą fekalno-oralną, na przykład poprzez wodę i żywność zanieczyszczoną odchodami. Ponieważ nie istnieje terapia przeciwwirusowa, można jedynie łagodzić objawy infekcji.

(DPA/stef)

