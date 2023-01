Niemcy. Większość uważa sytuację w kraju za niesprawiedliwą

58 proc. Niemców uważa, że warunki w kraju są raczej niesprawiedliwe, wynika z przeprowadzanego regularnie sondażu Deutschlandtrend telewizji ARD. To o 13 punktów procentowych więcej niż we wrześniu 2021 roku i rekordowy wynik Deutschlandtrend od 13 lat. Tylko 36 procent badanych uważa, że w sumie sytuacja jest raczej sprawiedliwa.

Jednocześnie prawie dwie trzecie (62 proc.) badanych spodziewa się raczej dobrego roku dla siebie osobiście. Optymizm zależy jednak od dochodów gospodarstwa domowego: Wśród osób o wysokich zarobkach, których dochód netto w gospodarstwie domowym wynosi ponad 3,5 tys. euro, 70 proc. spodziewa się, że rok 2023 będzie dla nich dobry. W przypadku osób o niskich dochodach, poniżej 1500 euro, jest to tylko 40 procent.

Jak wynika z badania, osoby mniej zarabiające częściej mają wrażenie, że warunki są ogólnie bardziej niesprawiedliwe: 73 procent respondentów o niskich dochodach stwierdziło, że sytuacja w Niemczech jest zazwyczaj niesprawiedliwa. Tymczasem wśród osób o wysokich dochodach odsetek ten wynosił jeszcze 56 procent.

Według sondażu Niemcy za najważniejszy problem uważają wojnę w Ukrainie. Jednak od czerwca liczba ta spadła z 37 do 24 procent. Na drugim miejscu znalazła się polityka energetyczna, a następnie środowisko i klimat. Inflacja, która jeszcze w czerwcu była uznawana za drugi najważniejszy problem, w obecnym badaniu zajęła czwarte miejsce.

Większość spodziewa się długiej wojny

Po około dziesięciu miesiącach od rozpoczęcia rosyjskiej kampanii przeciwko Ukrainie tylko mniejszość w Niemczech wierzy, że walki wkrótce się zakończą. Tylko co trzecia osoba w Niemczech (32 proc.) uważa, że zakończenie wojny jest możliwe do osiągnięcia jeszcze w tym roku. Z kolei większość – 58 procent – uważa za prawdopodobne, że wojna będzie trwała po 2023 roku.

Nieznaczna większość uprawnionych do głosowania chciałaby widzieć większe zaangażowanie rządu niemieckiego w zakończenie wojny na drodze dyplomatycznej. Według sondażu 52 procent ankietowanych stwierdziło, że rząd podejmuje zbyt mało działań dyplomatycznych. Tylko 34 procent uważa obecne wysiłki rządu za wystarczające.

Wśród Niemców panuje niezgoda co do kwestii sankcji wobec Rosji: 35 procent stwierdziło, że nie idą one wystarczająco daleko, podczas gdy 35 procent uważa je za właściwe. 19 procent stwierdziło, że sankcje idą za daleko.

W kwestii dostaw broni na Ukrainę jedynie względna większość 41 procent w Niemczech uważa je obecnie za słuszne. 25 procent badanych stwierdziło, że na Ukrainę powinno trafić więcej broni. Z kolei dla 26 procent dostawy broni idą za daleko.

Na potrzeby badania instytut Infratest dimap przepytał łącznie 1314 osoby uprawnione do głosowania w Niemczech w dniach w dniach od 2 do 4 stycznia (czyli przed ogłoszeniem decyzji o nowych dostawach broni dla Ukrainy).

