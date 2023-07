Niemcy. Większość przeciw limitowi uchodźców w UE

Według sondażu tylko 32 procent Niemców popiera pomysł polityka CDU, by wprowadzić limit uchodźców dla całej UE. Oznaczałoby to zniesienie obecnego indywidualnego prawa do azylu.