Niemcy: większość boi się lewicowego ekstremizmu

Mieszkańcy Niemiec czują się zagrożeni niemal w równym stopniu przez prawicowy ekstremizm, lewicowy ekstremizm i radykalnych islamistów. Wskazują na to wyniki reprezentatywnej ankiety przeprowadzonej przez instytut badania opinii publicznej YouGov na zlecenie Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA).

Tylko 4 procent nie ma obaw

Według sondażu, 32 procent Niemców uważa lewicowy ekstremizm za „raczej duże zagrożenie”. 27 procent ankietowanych jest zdania, że stanowi on nawet „bardzo duże zagrożenie”. „Niskie zagrożenie” z jego strony to opinia 26 procent obywateli. Tylko cztery procent uczestników ankiety stwierdziło, że lewicowy ekstremizm „nie stanowi żadnego zagrożenia”. 11 procent Niemców nie miało odpowiedzi na pytanie: „Za jak wysokie, jeśli w ogóle występuje, uważasz obecnie zagrożenie ze strony lewicowych ekstremistów?”.

Kilka dni przed tym badaniem, lewicowa ekstremistka Lina E. została skazana na pięć lat i trzy miesiące więzienia. Wyższy Sąd Krajowy w Dreźnie uznał tę 28-latkę z Kassel za winną członkostwa w organizacji przestępczej w związku z kilkoma atakami przeprowadzonymi na prawicowych ekstremistów. Trzech współoskarżonych mężczyzn otrzymało wyroki od dwóch lat i pięciu miesięcy do trzech lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności. Skazani odwołali się od tych wyroków.

Kilka dni po ich ogłoszeniu w wielu miastach Niemiec odbyły się protesty ich sympatyków. Doszło przy tym do aktów przemocy wobec sił policyjnych.

Po zamieszkach w Lipsku federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser z SPD powiedziała: „Bezsensowna przemoc lewicowych ekstremistów i chuliganów nie może być niczym usprawiedliwiona. Ci, którzy rzucają kamieniami, butelkami i koktajlami Mołotowa w funkcjonariuszy policji, muszą być konsekwentnie pociągani do odpowiedzialności”. Zapowiedziała przy tym, że „federalne i landowe organa bezpieczeństwa będą nadal bardzo uważnie obserwować skłonne do użycia przemocy środowisko lewicowych ekstremistów w nadchodzących dniach i tygodniach i będą konsekwentnie interweniować, gdy dojdzie do przestępstw i aktów przemocy”.

Tuż za prawicowym ekstermizmem

Autorzy ankiety ponadto zapytali jej uczestników o osobiste obawy. Pytanie brzmiało: „W jakim stopniu, jeśli w ogóle, czujesz się obecnie zagrożony w Niemczech przez następujące formy ekstremizmu?”. Jak się okazało, około 56 procent obywateli Niemiec czuje się osobiście zagrożonych przez lewicowy ekstremizm. 36 procent respondentów stwierdziło, że nie odczuwa takiego zagrożenia lub odczuwa je w niewielkim stopniu.

Odsetek Niemców, którzy czują się osobiście zagrożeni przez prawicowy ekstremizm jest nieco wyższy i wynosi 61 procent. 31 procent uczestników ankiety nie widziało dla siebie żadnego lub tylko niewielkie zagrożenie ze strony prawicowego ekstremizmu.

Taka ocena była szczególnie częsta wśród osób, które stwierdziły, że głosowały na partię AfD w ostatnich wyborach parlamentarnych w Niemczech. Nie zauważono przy tym znaczących różnic pomiędzy odpowiedziami respondentów ze wschodu i zachodu kraju. Rdzenni Niemcy, jak również Niemcy wywodzący się ze środowisk migracyjnych, czują się zagrożeni prawicowym ekstremizmem w mniej więcej równym stopniu.

Ponieważ jednak w badaniu wzięły udział tylko osoby uprawnione do głosowania w wyborach do Bundestagu, wyniki te nie odzwierciedlają pełnej opinii dorosłej populacji Niemiec. Obecnie 64 procent obywateli Niemiec czuje się osobiście zagrożonych islamizmem i salafizmem. 28 procent respondentów odczuwa wobec nich niewielkie obawy lub nie odczuwa ich wcale. W przypadku tej formy ekstremizmu, postrzeganie osobistego zagrożenia wśród osób ze środowisk migracyjnych jest nieco niższe niż wśród osób, które do nich nie należą.

