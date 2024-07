Niemcy. Więcej superbogaczy, większy majątek

Co najmniej 100 mln dolarów – takie aktywa finansowe trzeba posiadać, aby zaliczać się do grona tzw. superbogaczy. W ubiegłym roku w Niemczech było 3300 superbogaczy, o 10 procent więcej niż rok wcześniej – wynika z raportu o poziomie zamożności „Global Wealth”, który opracowany został przez Boston Consulting Group. Do tej garstki mieszkańców Niemiec należało jednocześnie 23 procent wszystkich aktywów finansowych w kraju – o jeden punkt procentowy więcej niż w 2022 roku. Wyniosły one łącznie 2,1 biliona dolarów.

Według raportu BCG podział majątku w Niemczech jest „ponadprzeciętnie nierówny”. Oprócz superbogaczy, w Niemczech jest około 555 tys. milionerów, czyli o 30 tys. więcej niż rok temu. Z drugiej strony 66,5 miliona Niemców posiadają aktywa finansowe o wartości niższej niż 250 tys. dolarów. Do nich należy 42 proc. wszystkich aktywów finansowych w kraju.

Im większy majątek, tym szybciej rośnie

Autorzy badania spodziewają się nasilenia tych nierówności w ciągu najbliższych pięciu lat. Szacują, że w posiadaniu superbogaczy będzie wówczas około 26 procent wszystkich aktywów finansowych.

Według raportu majątek superbogaczy wzrósł w ub. roku średnio o 10 proc., zaś w grupie osób, dysponujących aktywami w wys. od jednego do pięciu milionów euro wzrost majątku wyniósł nieco ponad 5 proc. Osoby posiadające od zera do 250 000 dolarów w aktywach finansowych odnotowały średni wzrost o 1,5 procent – czyli poniżej stopy inflacji.

Według raportu „Global Wealth” większość superbogatych mieszka w USA, gdzie jest ich 26 000, na drugim miejscu są Chiny, które mają 8300 superbogaczy. Niemcy są już na trzecim miejscu.

Stany Zjednoczone pozostają również na szczycie rankingu pod względem wielkości wszystkich aktywów finansowych; ich wartość to 119 bilionów dolarów. Za nimi plasują się Chiny z 33 bilionami dolarów i Japonia z 15 bilionami. Według raportu na całym świecie jest 73 tysiące superbogaczy, czyli o siedem tysięcy więcej niż rok temu.

AFP, DPA/ widz