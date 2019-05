Niemcy: więcej przestępstw rasistowskich i antysemickich

Liczba przestępstw z pobudek politycznych, odnotowanych w ubiegłym roku w Niemczech, spadła o prawie 9 procent w porównaniu do roku 2017. Tak wynika z raportu przedstawionego we wtorek przez ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera (CSU). Zdaniem polityka nie można jednak spocząć na laurach, bo liczba tego typu przestępstw pozostaje na wysokim poziomie. – Mamy wszelkie podstawy, aby zachować czujność – powiedział Seehofer.

Niemieckie organy ścigania odnotowały w ubiegłym roku 36 tys. przestępstw motywowanych politycznie, co oznacza spadek o 8,7 procent. Ponad połowa z nich (20.431) przypisywana jest środowiskom skrajnie prawicowym.

Niepokojące są dane dotyczące występków antysemickich. W tej kategorii zanotowano wzrost o prawie 20 procent (1800 przypadków). Seehofer poinformował, że 90 proc. tych przestępstw zostało popełnionych przez osoby z kręgów skrajnej prawicy. – Jest to tendencja, której musimy przeciwstawić się wszystkimi środkami, zwłaszcza w naszym kraju – powiedział minister. Jak dodał, istnieje „poważny problem z prawej strony”.

Coraz radykalniejsi

Szef Federalnego Urzędu Kryminalnego Holger Muench zaznaczył, że przedstawione dane nie muszą oznaczać, że pojawiło się więcej prawicowych ekstremistów, ale że działają oni coraz radykalnej. – Dlatego musimy być bardzo, bardzo czujni – mówił. Raport wskazuje także wyraźny wzrost liczby przestępstw o podłożu ksenofobicznym – także o 20 procent do 7,7 tysiąca przypadków.

Minister sprawiedliwości Niemiec Katarina Barley nazwała te wzrosty „zawstydzającymi”. Jak powiedziała, sprawcy musza natychmiast zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Centralna Rada Żydów w Niemczech oświadczyła, że niemieccy decydenci nie mogą przejść do porządku dziennego nad faktem, że „74 lata po Shoah Żydzi znowu wystawieni są na niebezpieczeństwo”. Szef Rady Josef Schuster zażądał jednocześnie poprawy systemu rejestracji przestępstw antysemickich, aby mieć do dyspozycji „możliwie realistyczny obraz antysemityzmu”.

Mniej ataków na ośrodki dla uchodźców

Szef MSW z zadowoleniem przyjął wyraźny spadek liczby ataków na ośrodki dla uchodźców. W ubiegłym roku zanotowano ich 173. To spadek o 80 procent w ciągu dwóch lat. Mniej było także przestępstw przypisywanych skrajnej lewicy. Odnotowano ich niecałe 8 tysięcy, co oznacza spadek o ponad 18 procent. Horst Seehofer powiedział, że można to wiązać z faktem, iż w 2018 roku w Niemczech nie odbywały się duże międzynarodowe spotkania, takie jak np. szczyt G20 w Hamburgu w 2017 roku.

afp/rtr (szym)