Niemcy: Więcej ludzi musi oszczędzać na jedzeniu

Wynika to z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat za 2022 rok, o które klub poselski partii Lewica w Bundestagu zwróciła się do Federalnego Urzędu Statystycznego i które zostały udostępnione Ewangelickiej Służbie Prasowej (epd). Jako pierwsza poinformowała o tym w poniedziałek (31.07.2023) sieć redakcyjna RND

Prawie dziesięć milionów ludzi

W badaniach na ten temat zapytano o finansową niezdolność do zjedzenia co drugi dzień posiłku z mięsem, drobiem lub rybą (albo odpowiedniego posiłku wegetariańskiego). W 2021 roku dotyczyło to 10,5 procent Niemców, a w ubiegłym roku – już 11,4 procent. To prawie dziesięć milionów ludzi w Niemczech.

Według przekazanych danych szczególnie mocno dotknięte są tym osoby samotnie wychowujące dzieci. W tej grupie 19,3 procent, czyli prawie co piąta osoba, nie jest w stanie jeść mięsa, ryb lub równoważnego posiłku wegetariańskiego co dwa dni. W latach 2021-2022 nastąpił tu znaczny wzrost: z 16,7 do 19,3 procent.

Ubóstwo i inflacja

Przewodniczący klubu poselskiego partii Lewica w Bundestagu, skrytykował fakt, że ubóstwo i inflacja również znalazły odzwierciedlenie w tych liczbach. Po raz kolejny szczególnie dotknięte tym zostały dzieci. Dietmar Bartsch obwinił rząd federalny za to, że nic nie robi w sprawie wzrostu cen żywności.

– Supermarkety stały się miejscem, w którym łupi się kupujących – stwierdził, dodając: „Im wyższe ceny, tym więcej trzeba wydać na makaron z ketchupem”.

Lewicowy polityk wezwał rząd do przynajmniej tymczasowego zawieszenia podatku VAT na podstawowe artykuły spożywcze, do wprowadzenia państwowej kontroli cen w supermarketach i objęcia szczególną ochroną dzieci przed drożyzną.

