Niemcy: więcej ludzi będzie chorować na raka

Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie przewiduje dalszy wzrost liczby zachorowań na raka w Niemczech. W przyszłym roku, w porównaniu z sytuacją z roku 2016, może się ona zwiększyć o 20 tys. przypadków do liczby około 510 tys. zachorowań.

Prawie pół miliona nowych przypadków

W roku 2016 na raka zachorowało w Niemczech prawie 492 tys. osób. Wynika to z ocen berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha. Najczęściej złośliwe nowotwory atakują piersi (68.900 nowych zachorowań), prostatę (58.800), jelito grube (58.300) i płuca (57.500). Wzrost liczby nowych zachorowań oraz zgonów eksperci odnotowali także w przypadku raka jelita cienkiego i raka odbytu. Te dwa ostatnie rodzaje nowotworów złośliwych uchodzą za rzadkie.

- Na szczęście w przypadku wielu odmian raka obserwujemy raczej malejącą liczbę nowych zachorowań, ale w sumie ogólna liczba zachorowań wzrasta wskutek tego, że ludzie żyją coraz dłużej- powiedział dyrektor Instytutu Lothar Wieler.

Szanse przeżycia zależą od rodzaju guza

Rak należy w Niemczech i na świecie do najczęstszych przyczyn zgonów. Szanse przeżycia osób, które chorowały na raka, zależą w dużym stopniu od rodzaju nowotworu, który zaatakował ich organizm. W okresie 5 lat od zdiagnozowania u nich raka wynoszą one mniej niż 20 procent w przypadku raka płuc, wątroby i trzustki, do więcej niż 90 procent w przypadku czerniaka złośliwego skóry, raka jąder oraz raka prostaty.

Dane ze wszystkich krajów związkowych

Instytut im. Roberta Kocha publikuje co pięć lat obszerny raport na temat chorób nowotworowych w Niemczech. Następny ukaże się w maju 2021 roku. W raporcie tym uwzględnia się dane pochodzące ze wszystkich krajów związkowych Republiki Federalnej. Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie jest największą i najważniejszą instytucją rządową w Niemczech zajmującą się zwalczaniem chorób nowotworowych i zapobieganiem im.

afp, epd, dpa/jak

