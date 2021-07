Niemcy: Więcej krzywdzonych i zaniedbywanych dzieci podczas pandemii

W pandemicznym roku 2020 urzędy do spraw młodzieży zarejestrowały około 5000 więcej przypadków zagrożenia dla dobra dziecka niż w 2019 roku – podał w środę (21.07.) Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Oznacza to wzrost o około dziewięć procent. W ubiegłym roku problem ten dotknął prawie 60 000 dzieci i młodych ludzi.

Lockdown zaostrza trend

W okresie pandemii wzmocnił się zatem trend: Już w latach 2018 i 2019 liczby rosły o około dziesięć procent rocznie. Według statystyków powodem ponownego wzrostu w 2020 roku mogło być obciążenie rodzin wynikające z konieczności przebywania w zamknięciu i ograniczenia kontaktów.

Nie można przy tym wykluczyć, że część przypadków nie została wykryta z powodu okresowego zamykania szkół. Wbrew ogólnemu trendowi liczba zgłoszeń ze szkół spadła w ubiegłym roku o 1,5 procent. Z drugiej strony, zgłoszenia od krewnych lub znajomych wzrosły o 21 procent.

W 2020 roku prawie 194 500 zgłoszonych przypadków zostało zbadanych w kontekście oceny ryzyka, co stanowi wzrost o dwanaście procent w porównaniu z rokiem wcześniej. Mniej więcej co trzecie zagrożone dziecko miało mniej niż pięć lat. Około połowa dzieci i młodych ludzi, których to dotyczyło, w momencie przeprowadzania oceny ryzyka korzystała już z pomocy urzędów ds. dzieci i młodzieży.

Rośnie przemoc psychiczna

Najczęstszym zagrożeniem dla dobra dziecka było zaniedbanie – 58 procent. W około jednej trzeciej przypadków stwierdzono oznaki psychicznego znęcania się, takie jak poniżanie lub zastraszanie. W 26 procentach przypadków istniały poszlaki świadczące o fizycznym znęcaniu się, a w pięciu procentach o przemocy seksualnej. W 2020 roku wzrosło znaczenie wszystkich rodzajów zagrożeń dla dobra dziecka, jednak największy wzrost (17 procent) odnotowano w przypadkach przemocy psychicznej.

Do większości badań pod kątem oceny ryzyka doszło wskutek sugestii krewnych, znajomych, sąsiadów lub anonimowo (27 procent). Równie często sygnały o możliwym zagrożeniu dobra dziecka pochodziły od policji lub organów sądowych. Na drugim miejscu znalazły się ośrodki opiekuńcze i edukacyjne (13 procent). W sumie prawie co trzecie podejrzenie zagrożenia dobra dziecka zostało później potwierdzone przez urzędy ds. młodzieży. Statystyka zagrożeń dla dobra dzieci prowadzona jest w Federalnym Urzędzie Statystycznym od 2021 roku.

(AFP/sier)