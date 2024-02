Niemcy. Więcej bankructw, ale i nowych firm

W styczniu br. zbankrutowało znacznie więcej firm i konsumentów w Niemczech niż w pierwszym miesiącu ubiegłego roku. Jak wstępnie podał w piątek (16.02.2024) Federalny Urząd Statystyczny, liczba wniosków o upadłość, złożonych w sądach administracyjnych wzrosła o 26,2 proc. w porównaniu ze styczniem 2023 r.

Ostateczna liczba bankructw znana będzie zapewne dopiero za około trzy miesiące, ponieważ dopiero po zakończeniu postępowania sądowego upadłość jest ujmowana w statystykach. Obecnie najnowsze ostateczne dane dotyczą listopada 2023 r. W miesiącu tym odnotowano 1513 upadłości przedsiębiorstw, o 15,3 proc. więcej niż analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Według statystyków w ciągu jedenastu miesięcy 2023 r., od stycznia do listopada, liczba bankructw firm wzrosła o około 23 proc., do ponad 16 tysięcy. Była ona jednak niższa o 6,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019, czyli jeszcze sprzed pandemii koronawirusa.

Eksperci wciąż zastrzegają, że nie można jeszcze mówić o fali bankructw w Niemczech. Jednakże w niektórych branżach sytuacja jest szczególnie trudna, jak np. w energochłonnych gałęziach przemysłu czy budownictwie.

Budownictwo to jedna z gałęzi gospodarki, gdzie sytuacja jest szczególnie trudna Zdjęcie: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Więcej nowych firm i zatrudnionych

Nieznacznie spadła z kolei liczba upadłości konsumenckich w listopadzie ub. roku – o 1,0 proc., – do około 5 811. Od stycznia do października zeszłego roku 61 460 konsumentów złożyło wniosek o upadłość, co stanowi niewielki wzrost o 1,1 procent w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku.

W słabym gospodarczo dla Niemiec 2023 roku więcej przedsiębiorstw, uchodzących za istotne dla gospodarki całkowicie zaprzestało działalności. Federalny Urząd Statystyczny odnotował 96 600 takich przypadków, o 7,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jednocześnie w ubiegłym roku założono w Niemczech 118 500 nowych firm (o 2,9 proc. więcej niż rok wcześniej), które ze względu na formę prawną oraz liczbę zatrudnionych mogą mieć większe znaczenie dla gospodarki.

Dobre wiadomości napływają też z rynku pracy. Nigdy wcześniej w Niemczech nie pracowało tyle osób, co pod koniec ubiegłego roku: w czwartym kwartale 2023 r. zatrudnionych było 46,2 miliona osób, o 0,3 proc. (lub 161 000 osób) więcej niż w poprzednim kwartale, w którym też ustanowiono rekord. Taki wzrost zatrudnienia pod koniec roku ma zwykle charakter sezonowy. W UE, a także w strefie euro, zatrudnienie rosło znacznie silniej niż w Niemczech.

(AFP, DPA/ widz)

