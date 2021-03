Niemcy: Weterynarze chcą szczepić na COVID-19. Wzorem USA i Francja

Szef Stowarzyszenia Praktykujących Weterynarzy w Niemczech, Siegfried Moder, stwierdził, że zaangażowanie lekarzy weterynarii w kampanię szczepień w USA przyczyniło się do sukcesu całego procesu. Moder wzywa, by Niemcy poszły śladem Stanów Zjednoczonych. Weterynarze, wedle jego szacunków, mogliby zaszczepić miesięcznie dwa miliony osób.

Niemieccy weterynarze wezwali rząd Niemiec do zaangażowania ich w kampanię szczepień przeciwko COVID-19. Siegfried Moder tłumaczy w wywiadzie prasowym, że około 10 000 gabinetów weterynaryjnych w Niemczech mogłoby z łatwością zaszczepić wspomniane dwa miliony osób w ciągu jednego miesiąca, gdyby wykonywali 50 szczepień tygodniowo w jednej poradni.

Wezwał równie, by rząd Niemiec natychmiast stworzył warunki prawne ku temu. – Jeśli w drugim kwartale do Niemiec rzeczywiście dotrą duże ilości szczepionek, jak obiecał rząd, to każdy w Niemczech, kto potrafi szczepić, powinien to robić – powiedział Moder.

USA i Francja wzorem

W USA lekarze weterynarii, jak dodał, szczepią jakby było to oczywiste. To pragmatyczne podejście do procesu szczepień przyczynia się do wielkiego sukcesu, wyjaśnił Moder. Jak uzupełnił, również we Francji weterynarze będą mogli wkrótce podawać szczepionki przeciwko COVID-19.

Moder zarzucił ministrowi zdrowia Niemiec, Jensowi Spahnowi z CDU „zaniechania i złe zarządzanie". Wyjaśnił, że jego stowarzyszenie już na początku grudnia zaoferowało rządowi Niemiec swoje wsparcie w procesie szczepień, „ale nasza oferta pomocy została zignorowana aż do dzisiaj, podobnie jak testowanie na obecność koronawirusa wykonywane przez akredytowane laboratoria weterynaryjne latem ubiegłego roku” – skrytykował Siegfried Moder. Szef Stowarzyszenia Praktykujących Weterynarzy w Niemczech dodał, że jego zdaniem, w taki sposób można postępować wtedy, gdy panuje się nad sytuacją. Jednak w obliczu trzeciej fali pandemii i codziennych „hiobowych wieści” jego stowarzyszenie „uważa tę ignorancję za rażące zaniedbanie".

(AFP/gwo)

