Niemcy: Walka o wyższe płace minimalne. Budowlańcy już je mają

W bieżącym roku w Niemczech toczyć będą się gorące debaty na temat podniesienia ustawowej płacy minimalnej. Związek zawodowy Verdi ponowił swoje żądanie podniesienia stawki minimalnego wynagrodzenia z 9,35 euro za godzinę do 12 euro. Poza tym związek domaga się, by komisja ds. płacy minimalnej swobodniej niż do tej pory mogła zdecydować o dalszym kształtowaniu najniższego wynagrodzenia. Tego zdania jest także partia SPD. Partie chadeckie natomiast ostrzegają przed upolitycznianiem płacy minimalnej.

Wiceprzewodnicząca Verdi Andrea Kocsis domaga się nowej regulacji postępowania komisji ds. płacy minimalnej, proponując, by płaca minimalna nie była, jak do tej pory, ustalana na podstawie przeciętnych podwyżek płac wg umów zbiorowych, bo jest to wielkość czysto statystyczna.

Komisja ma przedstawić do 30 czerwca br. propozycje podwyżki płacy minimalnej od 1 stycznia 2021. Z początkiem tego roku minimalna stawka podniesiona została z 9,19 euro do 9,35 euro. Ustawowa płaca minimalna wprowadzona została w Niemczech w roku 2015 i wynosiła wtedy 8,50 euro

Partia SPD na swoim kongresie w grudniu ub. roku uchwaliła perspektywiczne podniesienie płacy minimalnej do 12 euro.

Lepsze zarobki w budownictwie

Od kwietnia br. wzrosną stawki wypłacane w branży budowlanej w Niemczech. Dotyczyć będą one ponad 200 tys. robotników budowlanych. Ustawowa płaca dla robotników niewykwalifikowanych od kwietnia wzrasta o 0,35 euro do 12,55 euro. Minimalna płaca dla robotników wykwalifikowanych w zachodnich Niemczech i Berlinie wzrosnąć ma o 0,20 euro do 15,40 euro lub 15,25 euro. We wschodnich krajach związkowych nie obowiązuje płaca minimalna dla robotników kwalifikowanych.

Obecne stawki są wynikiem mediacji między pracodawcami i związkiem zawodowym IG BAU i obowiązywać będą do końca roku 2020. Otrzymywać będzie je mniej więcej co piąty robotnik budowlany. Jednak większość zatrudnionych otrzymuje wyższe stawki: w firmach, gdzie obowiązują układy zbiorowe, minimalne stawki wynoszą 13,77 euro na wschodzie Niemiec i 16,54 euro na zachodzie kraju.

Obejrzyj wideo 02:08 Udostępnij Płaca minimalna a bieda – ile zarabia się w UE? Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/3DIXd Płaca minimalna a bieda – ile zarabia się w UE?

(dpa/ ma)