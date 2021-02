Niemcy walczą z zimą, setki uwięzionych na autostradach

Atak zimy już trzeci dzień daje się we znaki mieszkańcom Niemiec. Duża część kraju znalazła się pod śniegiem, co doprowadziło do chaosu na drogach i szynach.

Minionej nocy nieprzejezdna była autostrada A2 w okolicach Bielefedu w Nadrenii Północnej-Westfalii. Setki kierowców utknęły tam w gigantycznych korkach. Niektórzy spędzili w samochodach nawet 16 godzin przy kilkunastostopniowym mrozie.

Poważne utrudnienia są też na autostradzie A4 we wschodniej Hesji, a także na A9 w Saksonii-Anhalt, gdzie nad ranem doszło do zderzenia kilku samochodów ciężarowych.

Problemy są także w ruchu kolejowym. Niemiecka kolej Deutsche Bahn mówi o ekstremalnych warunkach pogodowych i ostrzega, że w całym kraju pociągi będą opóźnione i odwoływane. Służby starają się co prawda udrożnić główne szlaki kolejowe, ale opady śniegu, zamiecie i silny mróz utrudniają ich pracę.

Pociągi stoja na dworcu w Lipsku

Minister transportu Andreas Scheuer zaapelował do mieszkańców północnych i środkowych Niemiec o powstrzymanie się od podróży, co najmniej do środy. – W takich ekstremalnych warunkach nawet ogrzewane zwrotnice kolejowe, czy najlepsze pługi dochodzą do granic swoich możliwości – powiedział gazetom grupy Funke.

Stan katastrofy w Norymberdze

W Norymberdze w Bawarii doszło do pożaru w elektrociepłowni zapewniającej ogrzewanie dla części mieszkańców. Awaria dotyka około 15 tysięcy osób. – Ogrzewanie nie zostanie całkowicie wyłączone, ale w mieszkaniach będzie zdecydowanie zimniej – powiedział rzecznik firmy N-Ergie. Władze Norymbergi ogłosiły w mieście stan katastrofy.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>

Na ulice wielu miast wyjechały znowu autobusy oferujące schronienie osobom bezdomnym. Tak zwane „zimnobusy” pojawiły się m.in. w Hanowerze.

Niemiecka służba meteorologiczna przewiduje, że w najbliższych dniach w Niemczech opady śniegu będą zanikać, ale nadal będzie zimno. W środę do minus dziewięciu stopni. W nocy temperatury spadną do minus 20 stopni Celsjusza.

(DPA/szym)