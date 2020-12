Niemcy: Ważne zmiany w roku 2021

Emeryci otrzymujący niską emeryturę dostaną podwyżkę. Większość niemieckich podatników nie będzie już musiała płacić podatku solidarnościowego. W związku z programem wspierania technologii przyjaznych dla środowiska benzyna i podatek samochodowy mogą podrożeć.

Oto przegląd najważniejszych zmian, które czekają Niemców w 2021 roku.

Ryczałt za zdalną pracę

Kto w związku z koronakryzysem pracuje zdalnie w domu, za każdy dzień pracy w ten sposób otrzyma ulgę podatkową w wysokości 5 euro. Nie może ona jednak przekroczyć 600 euro rocznie. Ryczałt ten będzie zaliczany do kosztów uzyskania przychodu. Skorzysta na tym jednak stosunkowo niewielu podatników.

Płaca minimalna

Ustawowa płaca minimalna wzrośnie od 1 styczynia z 9,35 euro za godzinę do 9,50 euro.

Emerytura podstawowa

Około 1,3 mln osób pobierających tę niską emeryturę otrzyma podwyżkę. Skorzystają z niej ci, którzy przez przynajmniej 33 lata płacili składki emerytalne. Podwyżka wyniesie średnio 75 euro.

Co prawda emerytura podstawowa wejdzie w życie dopiero 1 stycznia, ale jej wypłacanie nastąpi, jak wszystko na to wskazuje, z kilkumiesięcznym opóźnieniem spowodowanym problemami natury administracyjnej i upoważnieni do jej pobierania otrzymają stosowne wyrównanie.

W roku 2021 wchodzą w Niemczech zmiany podatkowe

Podatek solidarnościowy

Od 1 stycznia większość Niemców nie będzie go już płacić. Podatek solidarnościowy w dalszym ciągu będzie uiszczać tylko około 10 procent Niemców o najwyższych dochodach.

VAT

Od 1 stycznia stawka podstawowa VAT będzie wynosić ponownie 19 procent na większość towarów i usług i 7 procent za artykuły codziennego użytku. Z uwagi na pandemię koronawirusa rząd w Berlinie obniżył na pół roku stawkę VAT dla podtrzymania koniunktury.

Podatek dochodowy

Od płacenia podatku dochodowego w 2021 roku będą zwolnieni ci, których roczny dochód nie przekroczy 9744 euro. W tym roku granicą tą było 9408 euro. Granicę, od której obowiązuje najwyższy, 42-procentowy podatek dochodowy, ustanowiono na poziomie 57 919 euro.

Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne będą mogły w zeznaniu podatkowym za rok 2021 domagać się większego ryczałtu, który uwolni ich od wskazywania na wiele kosztów szczegółowych, np. kosztów dojazdu. Wysokość tego ryczałtu zależy od stopnia inwalidztwa i waha się od 1140 do 2840 euro.

W rokku 2021 wzrośnie w Niemczech dodatek na dziecko

Zasiłek rodzinny

Od 1 stycznia zasiłek rodzinny (Kindergeld) wzrośnie z 204 do 219 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, na trzecie dziecko z 220 na 225 euro, a od czwartego dziecka z 235 na 250 euro.

Wzrosną też ulgi podatkowe z tytułu posiadania dzieci o ponad 500 euro do maksymalnie 8388 euro. Wzrośnie też dodatek na dziecko dla rodzin o niskich dochodach - ze 185 do 205 euro na miesiąc.

Podatek samochodowy

Podatek ten wzrośnie dla nabywców nowych samochodów o dużym zużyciu paliwa, co ma zachęcić konsumentów do kupowania oszczędniejszych aut. Nie dotyczy to jednak już zarejestrowanych pojazdów. Zakłada się, że podatek ten wzrośnie średnio o 15,80 euro rocznie.

Opłata za CO2

W ramach walki z ociepleniem klimatu, od 1 stycznia 2021 roku wprowadza się w Niemczech narodową opłatę za CO2 w ruchu drogowym i ogrzewaniu mieszkań.

Za tonę CO2 wyzwolonego podczas zużycia oleju napędowego, benzyny lub gazu ziemnego, przedsiębiorstwa i rafinerie muszą wnieść opłatę początkową w wysokości 25 euro, którą później będą mogły przerzucić na konsumentów. W praktyce oznacza to wzrost ceny litra benzyny o 7 centów, litra oleju napędowego o 7,9 centa i gazu ziemnego o 0,6 centa za kilowatogodzinę.

W nowym roku wchodzi zakaz stosowania jednorazowych sztućców i naczyń z plastiku

Zakaz jednorazowego plastiku

Zakaz ten zacznie obowiązywać w całej UE od 3 lipca 2021 roku. Nie będzie wolno sprzedawać jednorazowych sztućców, talerzy, plastikowych słomek do napojów, patyczków kosmetycznych i paru innych artykułów.

Przemysł mięsny

Od 1 stycznia zabronione jest zawieranie zakładowych umów zbiorowych w ubojniach. Zabronione będzie korzystanie z pracowników leasingowych przy zabijaniu zwierząt i rozbieraniu mięsa.

Badania USG

Od 1 stycznia zabronione będzie robienie USG płodu na życzenie i bez wyraźnych wskazań medycznych. Ma to chronić rozwój dziecka przed zbędną ingerencją z zewnątrz.

Upskirting

Upskirting, czyli robienie zdjęć pod spódnicą nieświadomej tego kobiety albo fotografowanie jej dekoltu, od 1 stycznia będzie zagrożone karą więzienia do dwóch lat. To samo dotyczy upowszechniania takich ujęć w sieci lub w mediach społecznościowych.



