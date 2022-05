Niemcy. W samolotach nadal obowiązują maseczki

W poniedziałek, 16 maja, weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej, znoszące nakaz noszenia maseczek ochronnych w transporcie lotniczym, czyli w samolotach i na lotniskach. Wielu Europejczyków, planujących podróże samolotem w najbliższe wakacje zapewne ta decyzja ucieszyła. Jednak nie wszystkie kraje UE zdecydowały się na liberalizację swoich zasad bezpieczeństwa, związanych z ochroną przed zakażeniem koronawirusem.

Niemieckie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w samolotach startujących i lądujących w Niemczech nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych typu FFP2 albo chirurgicznych. Zdejmować można je tylko w trakcie jedzenia i picia. Obowiązek nie dotyczy dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zgodne z zaleceniem UE

Ministerstwo wyjaśnia, że jest to zgodne z zaleceniami UE. Agencja UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) nie zalecają już wprawdzie ogólnego obowiązku noszenia maseczek na lotniskach i w samolotach w całej UE, ale zastrzegają, że jeżeli w kraju odlotu bądź przylotu trzeba nosić maseczki w środkach transportu publicznego, to powinny one nadal obwiązywać w samolotach.

Tak jest m.in. w Niemczech, gdzie w pociągach dalekobieżnych i samolotach maseczki mają być obowiązkowe do 23 września. Zasady dotyczące transportu publicznego ustalają kraje związkowe. Wprawdzie federalny minister transportu Volker Wissing (z FDP) opowiedział się już za zniesieniem tego obowiązku ,ale nie zgadza się na to na razie minister zdrowia Karl Lauterbach (SPD), twierdząc, że zachorowalność na COVID-19 w Niemczech nadal jest za wysoka.

15 krajów utrzymuje nakaz

„Przy 150 zmarłych na koronawirusa dziennie i wciąż bardzo wysokim poziomie zachorowalności nie ma pola manewru, by zrezygnować z maseczek w transporcie publicznym” – napisał Lauterbach na Twitterze.

Niemcy nie są wyjątkiem. Linie lotnicze Ryanair opublikowały listę 15 krajów UE, w których nadal obowiązują maseczki w transporcie publicznym. Oprócz Niemiec na liście są: Austria, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Portugalia i Włochy.

DPA/ widz