Niemcy. W przyszłym roku wyższy zasiłek Hartz IV

Od 1 stycznia 2021 r. zasiłek socjalny Hartz IV wyniesie dla pojedynczej dorosłej osoby 446 euro miesięcznie – poinformowało Ministerstwo Pracy w Berlinie. To o 14 euro więcej niż obecnie. Świadczenie Hartz IV wypłacane jest bezrobotnym (i ich rodzinom), którzy dłużej niż przez rok pozostają bez pracy i nie mają jeszcze 65 lat.

O 45 euro (do 373 euro) wzrosną też stawki dla młodzieży od 14. roku życia. Pary małżeńskie i partnerskie otrzymają w przyszłości 401 euro, a dorośli poniżej 25 lat bez własnego gospodarstwa domowego 357 euro. Z kolei stawki na dzieci do 5 lat mają wzrosnąć z 250 do 283 euro. Na dzieci między 6. a 13. rokiem życia będzie przysługiwać 309 euro, tylko o jedno euro więcej niż obecnie.

Poniżej granicy ubóstwa

Jak podkreśla resort pracy, przy naliczaniu nowej wysokości świadczeń Hartz IV po raz pierwszy w pełni uwzględniono koszty telekomunikacyjne. Wcześniejsze, podane przez rząd w sierpniu tego roku stawki były o wiele niższe. Wysokość świadczenia dla osoby dorosłej miała pierwotnie wynieść 439 euro.

Organizacje charytatywne, związki zawodowe i partie opozycyjne krytykują planowane podwyżki. Federacja Niemieckich Związków Zawodowych DGB oświadczyła, że „w ten sposób nie zwalcza się biedy, tylko ją cementuje”. Prezes DGB Anja Piel podkreśliła, że planowane świadczenia socjalne są niższe niż oficjalna granica ubóstwa.

Tyle co podwyżka cen

Dla zrzeszenia charytatywnego Paritaetischer Gesamtverband przyszłe świadczenia pozostają „nierealistyczne i zdecydowanie za niskie”.

Niemiecki Fundusz na rzecz Dzieci (Deutsches Kinderhilfswerk) wezwał z kolei do fundamentalnej reformy, która uwzględniałaby realistyczne potrzeby dzieci.

Krytyczne głosy napłynęły także od Zielonych. Ekspert tej partii ds. polityki socjalnej Sven Lehmann zaznaczył, że podwyżka świadczeń dla dorosłych o 14 euro odpowiada wzrostowi cen i staje się bezowocna, bo nie zmienia niczego w sytuacji finansowej potrzebujących.

(AFP/dom)

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>