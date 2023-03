Niemcy: w poniedziałek znowu strajki na lotniskach

Pasażerowie korzystający z lotnisk w Niemczech muszą liczyć się z nowymi utrudnieniami. Na poniedziałek 13 marca zapowiedziano strajk ostrzegawczy personelu naziemnego w portach lotniczych w Berlinie, Hamburgu, Hanowerze i Bremie.

Jak poinformował związek zawodowy Verdi, należy spodziewać się opóźnień, a także odwołanych lotów. W Berlinie protest ma zacząć się o godzinie 3.30 nad ranem w poniedziałek i potrwać przez cały dzień. Władze berlińskiego lotniska BER szacują, że trzeba będzie anulować około 200 połączeń. Dotknie to około 27 tysięcy pasażerów.

W Hamburgu akcja ma rozpocząć się już w niedzielę wieczorem i także potrwa przez cały poniedziałek. W Hanowerze i Bremie należy liczyć się z tym, że samoloty nie będą mogły startować ani lądować przez cały dzień.

Kolejne strajki

Potężny niemiecki związek zawodowy Verdi wezwał do strajku, aby zwiększyć presję na pracodawców w trwających właśnie negocjacjach na temat nowych zbiorowych układów pracy. Strajkować będą pracownicy personelu naziemnego i odpowiedzialni za bezpieczeństwo lotów.

To kolejne w ostatnich tygodniach uciążliwe dla podróżnych strajki na lotniskach w Niemczech. Pod koniec lutego strajk zorganizowany przez Verdi sparaliżował porty lotnicze w Duesseldorfie i Kolonii, a nieco wcześniej dotknął najważniejsze niemieckie lotniska – we Frankfurcie nad Menem i w Monachium. Pokrzyżowało to plany setek tysięcy pasażerów.

(DPA,AFP/szym)