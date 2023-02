Niemcy. W poniedziałek znowu strajki na lotniskach

Na lotnisku Kolonia/Bonn strajk rozpocznie się w nocy z niedzieli na poniedziałek (26/27.02.2023). Niedługo później akcja strajkowa obejmie także lotnisko w Duesseldorfie. W obu portach lotniczych strajki potrwają przez cały dzień, mają skończyć się w nocy z poniedziałku na wtorek.

Nie wiadomo jeszcze, jak dotkliwe dla pasażerów będą strajki. Trzeba jednak liczyć się z opóźnieniami i odwoływaniem lotów. Na obu lotniskach ruch może zostać częściowo wstrzymany.

Strajkować będą pracownicy personelu naziemnego i odpowiedzialni za bezpieczeństwo lotów. Do akcji wezwał ich związek zawodowy Verdi, w odpowiedzi na fiasko drugiej rundy negocjacji w sprawie zbiorowych układów pracy z władzami centralnymi i komunalnymi.

Związek zawodowy podał, że celowo poinformował z wyprzedzeniem o planowanym strajku, aby podróżni mieli możliwość zmiany rezerwacji.

Dwa ważne lotniska

Lotnisko w Duesseldorfie jest jednym z największych portów lotniczych w Niemczech, pełniącym rolę portu przesiadkowego dla wielu pasażerów, także z Polski. Lotnisko Kolonia/Bonn jest nieco mniejsze, ale także ma połączenia z Polską.

To kolejne w ostatnich tygodniach uciążliwe dla podróżnych strajki na lotniskach w Niemczech. 17 lutego strajk zorganizowany przez Verdi sparaliżował siedem niemieckich portów lotniczych, w tym te najważniejsze – we Frankfurcie nad Menem i w Monachium. Pokrzyżowało to plany setek tysięcy pasażerów.

Nie można wykluczyć, że poniedziałkowy strajk w Duesseldorfie i Kolonii/Bonn nie będzie ostatnim. Związek zawodowy Verdi odrzucił w czwartek (23.02.2023) ofertę porozumienia złożoną przez przedstawicieli władz centralnych i komunalnych. Kolejna runda negocjacji zaplanowana jest na koniec marca.

(AFP/szym)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>