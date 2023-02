Niemcy. W piątek kolejne strajki

Osoby dojeżdżające do pracy oraz inni użytkownicy autobusów i pociągów na liniach lokalnych odczują pod koniec tego tygodnia wyraźnie skutki strajków.

Związek Zawodowy dla Sektora Usług ver.di planuje w piątek (03.03.2023) sparaliżować strajkami ostrzegawczymi komunikację publiczną w licznych miastach kilku krajów związkowych. Szczególnie dotknięte nimi będą Hesja, Nadrenia Północna-Westfalia, Badenia-Wirtembergia, Saksonia, Dolna Saksonia i Nadrenia-Palatynat, o czym władze związku poinformowały dziś (28.02.2023) w Berlinie. Akcje protestacyjne planowane są także w poszczególnych miastach, np. w Monachium.

Strajki ostrzegawcze z klimatycznymi

Protesty związkowców mają na celu zwiększenie nacisku w negocjacjach na temat umów zbiorowych dotyczących usług publicznych świadczonych przez firmy i instytucje należące do gmin i rządu federalnego. Strajki ostrzegawcze mają się odbyć w tym samym czasie, co globalny strajk klimatyczny aktywistów ruchu klimatycznego Fridays for Future w najbliższy piątek.

– Chcemy połączyć dzień globalnego strajku klimatycznego z 200 akcjami ruchu Fridays for Future ze strajkami ostrzegawczymi w lokalnym transporcie publicznym – powiedziała wiceszefowa ver.di Christine Behle. – Zmiany w transporcie nie będą możliwe bez inwestowania także w jego pracowników – dodała.

Nieudane negocjacje

W negocjacjach płacowych dla około 2,5 mln pracowników federalnych i komunalnych związek zawodowy ver.di i Związek Urzędników (dbb) domagają się podwyżki zarobków o 10,5 procent, ale co najmniej o 500 euro więcej miesięcznie. W drugiej rundzie negocjacji w ubiegłym tygodniu nie osiągnięto porozumienia. Oba związki odrzuciły ofertę pracodawców jako niewystarczającą.

Oferta ta obejmowała między innymi całkowity wzrost płac o 5 procent w dwóch etapach i jednorazową wypłatę w wysokości 2.500 euro. Christine Behle określiła to jako „policzek dla pracowników”. W sześciu landach, gdzie związkowcy chcą w piątek przeprowadzić strajki ostrzegawcze, obowiązuje układ zbiorowy pracy w transporcie lokalnym. Trzecia i prawdopodobnie decydująca runda negocjacji zaplanowana jest na koniec marca.

Negocjacjom towarzyszą już od kilku tygodni strajki ostrzegawcze w różnych miastach, obejmujące m.in. wstrzymanie pracy w szpitalach i przy wywozie śmieci. Na początku tego tygodnia strajki w dużym stopniu sparaliżowały również lotniska w Duesseldorfie i Kolonii/Bonn. Do trzeciej rundy negocjacji spodziewane są coraz częstsze akcje protestacyjne organizowane przez związki zawodowe.

(dpa/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>