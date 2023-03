Niemcy: właściciele domu typu bliźniak muszą zrezygnować z basenu w ogrodzie. Jest wyrok

Właściciele domu typu bliźniak w Bremie nie mogą kontynuować rozpoczętej już budowy basenu w ogrodzie. Niemiecki Trybunał Sprawiedliwości (BGH) orzekł, że przed taką budową zaplanowaną na wspólnej własności należy uzyskać zgodę pozostałych właścicieli. Obecna sprawa dotyczy sąsiada, który sprzeciwił się budowie basenu.

Nowe prawo własności odnoszące się do nieruchomości weszło w życie pod koniec 2020 roku. Zgodnie z nim zmiany we wspólnej nieruchomości są możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej uzyskano odpowiednią zgodę w formie postanowienia. Do takich zmian należą chociażby te, które sprawiają, że nieruchomość jest bezbarierowa. Innymi przykładami są instalacje pozwalające na ładowanie samochodów elektrycznych czy stosowanie szybkiego internetu, a także montaż systemów zabezpieczających przed włamaniem.

Każdy właściciel nieruchomości może żądać dopuszczenia zmiany konstrukcyjnej, jeżeli nie dotyczy ona żadnego innego właściciela, albo zgodzą się na nią wszyscy, których prawa zostały naruszone „ponad to, co jest nieuniknione w warunkach uporządkowanego współżycia”. Nawet w takim przypadku musi jednak zostać wydana stosowna zgoda.

Raz wydana zgoda wystarczy na zawsze

Sędzia przewodnicząca sprawie, Bettina Brueckner, podczas ogłaszania wyroku argumentowała, że nowe prawo znajduje zastosowanie w sytuacji, która ma miejsce w Bremie. Tłumaczyła, że ustawodawca nie przewidział żadnej regulacji przejściowej. Ogród domu bliźniaczego w Bremie jest własnością wspólną, choć poszczególni właściciele mają szczególne prawo do użytkownia jednej połowy ogrodu. Obejmuje ono chociażby sadzenie roślin, „ale nie upoważnia właściciela do zasadniczej przebudowy ogrodu” i nie wolno na nim ot tak po prostu budować, powiedziała Brueckner.

Sąsiadka, która nie była zadowolona z basenu obok swojej części ogródka, odniosła już sukces ze swoim pozwem przed dwoma sądami w Bremie. Teraz BGH także odrzucił apelację właścicieli drugiego domu bliźniaczego, który chciał korzystać z basenu w ogrodzie. Sąd podkreślił, że powinien on był albo uzyskać zgodę przed budową, albo ewentualnie próbować o nią zabiegać w sądzie. Zaletą nowej regulacji, w opinii sędzi, jest to, że po uzyskaniu takiej zgody obowiązuje ona bezterminowo i nawet wtedy, kiedy nieruchomość zostanie sprzedana. – Ustawodawca chciał wyeliminować spory i dwuznaczności – zaznaczyła Brueckner.

