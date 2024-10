Niemcy. Poważne utrudnienia w ruchu lotniczym

Na największym niemieckim lotnisku we Frankfurcie nad Menem odwołano dziś (4.10.2024) kilkadziesiąt lotów, a wiele jest opóźnionych. Problemy występują także na innych lotniskach w Niemczech. Powód to usterka techniczna w systemie kontroli ruchu lotniczego, która wprawdzie została usunięta jeszcze przed godziną 10.30 w piątek, ale jej skutki nadal były odczuwalne przez dłuższy czas.

Według niemieckiej służby kontroli ruchu lotniczego DFS problemy wystąpiły w całej niemieckiej przestrzeni powietrznej.

Bez wpływu na loty długodystansowe

Operator lotniska we Frankfurcie nad Menem radzi pasażerom, by regularnie sprawdzali aktualny status swoich lotów na stronach internetowych portu i linii lotniczych. Spośród 1360 startów i lądowań, około 70 zostało odwołanych. W ciągu dnia sytuacja powinna się stabilizować. Także rzecznik niemieckiego przewoźnika Lufthansa poinformował, że wystąpiły pojedyncze odwołania i opóźnienia lotów. Nie miało to wpływu na loty długodystansowe.

DFS poinformowała, że awaria spowodowała utratę danych dotyczących planów lotu, a w szczególności danych pogodowych. Dane utracone podczas przerwy muszą teraz zostać zaktualizowane. Oprócz lotniska we Frankfurcie zakłócenia dotknęły w szczególności lotniska w Monachium i Düsseldorfie.

(DPA/ widz)

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>