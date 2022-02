Niemcy, USA, Francja o Rosji: To nie pozostanie bez odpowiedzi

O sytuacji na wschodzie Ukrainy rozmawiali w poniedziałek wieczorem telefonicznie przywódcy USA, Niemiec i Francji – Joe Biden, Olaf Scholz i Emmanuel Macron. „Wszyscy trzej byli zgodni, że ten jednostronny ruch Rosji to jawne złamanie Porozumienia Mińskiego. Niemcy, Francja i USA ostro potępiają decyzję rosyjskiego prezydenta. Ten krok nie pozostanie bez odpowiedzi” – przekazał rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit.

Szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock oceniła, że uznanie samozwańczych, separatystycznych „republik ludowych” na wschodzie Ukrainy przez Rosję jest skandalicznym złamaniem prawa międzynarodowego i ciężkim ciosem dla dyplomatycznych wysiłków na rzecz rozwiązania konfliktu. „Wiele lat starań w formacie normandzkim i w ramach OBWE jest umyślnie i bez zrozumiałego powodu niszczone” - powiedziała Baerbock.

Przewodniczący komisji spraw zagranicznych niemieckiego Bundestagu Michael Roth powiedział, że eskalacja konfliktu na Ukrainie to cezura dla Europy, a Putin w swoim wczorajszym przemówieniu próbował odciąć się od 30 lat, które minęły po upadku żelaznej kurtyny. „Wciąż nawiązuje do swojej życiowej traumy, jaką był rozpad ZSRR. I teraz próbuje to skorygować” – powiedział gazecie „Rheinische Post”.

Historyczne tereny Rosji?

Władimir Putin podpisał wczoraj (21.02.2022) dekret o uznaniu niepodległości tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej – samozwańczych republik powstałych na Ukrainie po wybuchu wojny w 2014 roku. Putin poinformował o tym w przemówieniu telewizyjnym.

„Wschód Ukrainy to historyczne tereny Rosji” – powiedział. Dodał, że Ukraina nigdy nie posiadała stabilnej państwowości, a jej obecne władze są przesiąknięte nacjonalizmem i korupcją. Putin stwierdził także, że Ukraina pracuje jakoby nad bronią atomową i jest zagrożeniem dla Rosji. Oskarżył Ukrainę także o to, że nie chce dotrzymać porozumień z Mińska. Zaznaczył także, że „Rosja została oszukana przez NATO" w związku z rozszerzeniem Sojuszu na wschód. Tego samego wieczora Putin zdecydował o wysłaniu na teren republik rosyjskiej armii.

Działania Moskwy ostro skrytykowała Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. „Uznanie (republik) spowoduje nowe napięcia i odetnie ludzi żyjących w tych regionach od reszty ich kraju. Ten krok to naruszenie prawa międzynarodowego i podstawowych zasad OBWE” - czytamy w oświadczeniu organizacji.

Francja, sprawująca obecnie przewodnictwo w Radzie UE ogłosiła w nocy, że Unia jeszcze dziś zajmie się sprawą sankcji wobec Rosji. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie sankcje wchodzą w grę.

(DPA,AFP/szym)