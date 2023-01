Niemcy uruchamiają drugi terminal LNG. W Lubminie

Do niedawna położony nad Bałtykiem Lubmin we wschodnioniemieckim landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie kojarzony był przede wszystkim z gazociągami Nord Stream 1 i 2; to w tej miejscowości kończą się niesławne niemiecko-rosyjskie magistrale. Od dziś (14.01.2023) Lubmin jest jednym z tych miejsc, które mają pomóc Niemcom uniezależnić się od gazu z Rosji. W sobotę, w obecności kanclerza Olafa Scholza i premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manueli Schwesig uroczyście zainaugurowano tam drugi w Niemczech pływający terminal transportowy skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Pływający terminal jest inwestycją prywatną, którą zrealizowały francuski koncern energetyczny Totalenergies i niemiecka firma Deutsche ReGas. Pozwoli on rocznie importować do 5,2 mld metrów sześciennych gazu, który ma zaopatrywać przede wszystkim odbiorców we wschodnich Niemczech. Pierwszy transport gazu skroplonego pochodzi z Egiptu.

Rekordowe tempo inwestycji w LNG

Podczas uroczystości kanclerz Scholz wskazał na odprężenie sytuacji na rynku gazu i spadające ceny błękitnego paliwa w Europie. – Przetrwamy tę zimę. Kryzys gospodarczy nie nastał – powiedział. Z kolei premier Meklemburgii Manuela Schwesig mówiła o planach rozwijania infrastruktury dla transportu LNG na niemieckim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Jej zdaniem w przyszłości infrastruktura ta może zostać wykorzystana do importu zielonego wodoru.

Pierwszy niemiecki pływający terminal LNG w Wilhelmshaven uruchomiono pod koniec zeszłego roku. Powstał w rekordowym – jak na Niemcy – tempie, bo w ciągu około 200 dni.

RTR, AFP/ widz

