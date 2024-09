Niemcy. Udaremniono przemyt fajerwerków z Polski

Choć do sylwestrowej nocy jeszcze daleko, to niektórzy już się do niej przygotowują. Świadczy o tym odkrycie, jakiego dokonała w poniedziałek wieczorem (23.09.2024) niemiecka policja federalna w trakcie rutynowej kontroli w Kuestrin-Kietz przy granicy z Polską. W samochodzie dostawczym wjeżdżającym z Polski do Niemiec znaleziono 2,5 tysiąca opakowań z fajerwerkami chińskiej produkcji. Według policji było to w sumie około 90 kilogramów materiałów pirotechnicznych. Fajerwerki zostały skonfiskowane.

Zakazane fajerwerki

W samochodzie o polskich numerach rejestracyjnych znajdowało się dwóch mężczyzn w wieku 30 i 32 lat, którzy zamierzali jechać w kierunku Magdeburga. Wszczęto przeciwko nim dochodzenie z powodu podejrzenia złamania ustawy o materiałach wybuchowych.

W Niemczech dozwolone są tylko fajerwerki z certyfikatem CE i zarejestrowane w kategoriach F1 (od 12 lat) i F2 (od 18 lat). Takie materiały sprzedawane są tylko przez kilka dni przed Sylwestrem. Pomimo zakazów wielu Niemców kupuje niedozwolone fajerwerki w Polsce.

DPA/ widz