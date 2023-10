Niemcy. Uchodźcy zapukali do drzwi

Kobieta, która była w domu z dzieckiem, nie kryła zdziwienia, kiedy otworzyła drzwi i zobaczyła 13 uchodźców z walizkami. Byli oni przekonani, że dom kobiety jest miejscem, w którym mają zamieszkać. Mieszkanka miejscowości Tangendorf w Dolnej Saksonii wezwała policję.

Uchodźcy pochodzą z kilku regionów objętych konfliktami i mieli zamieszkać w ośrodku przeznaczonym dla 64 osób, który położony jest w sąsiedniej miejscowości Garstedt. Nazwa ulicy i numer domu były identyczne z adresem kobiety, do której przyszli. Tyle tylko, że w innej miejscowości.

Pomyłka urzędnika

Mężczyzna odpowiedzialny za ulokowanie uchodźców w okręgu Harburg pomylił się i wydrukował im zły adres. Jeszcze tego samego wieczoru uchodźcy zostali przewiezieni do Garstedt. – Wcześniej rozwoziliśmy ich (uchodźców), ale ponieważ teraz tych osób jest tak dużo, nie dajemy rady – powiedziała rzeczniczka władz okręgu we wtorek (24.10.23). Dodała także, że kolega popełnił błąd, a kobieta, do której przyszli uchodźcy, została przeproszona. W tym roku okręg Harburg w Dolnej Saksonii przyjął 1270 uchodźców. Władze spodziewają się do końca marca jeszcze 1421 osób. Ukraińcy nie są ujęci w tych danych. Wcześniej o sprawie tej pisały chociażby portal t-online czy dziennik „Winsener Anzeiger”.

(DPA/gwo)

