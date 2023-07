Niemcy: turecka babcia sponsorowała wnuka-dżihadystę

Sąd Okręgowy w Duesseldorfie uznał w piątek (21.07) emerytkę pochodzenia tureckiego za winną i skazał ją w piątek na półtora roku więzienia w zawieszeniu. Seniorka ma również zapłacić 1500 euro grzywny. Wyrok nie jest prawomocny.

W trakcie procesu przyznała, że ​​wspierała swojego wnuka Kadira, który dołączył do Państwa Islamskiego (IS) jako bojownik w Syrii. Wysłała mu łącznie prawie 7 tys. euro za pośrednictwem agentów finansowych IS w Turcji, Libii, Tunezji i Maroku.

69-letnia wdowa po górniku powiedziała sądowi, że martwiła się o przeżycie swojego wnuka, a sąd uwzględnił to jako okoliczność łagodzącą. Mężczyzna zginął wiosną 2019 r. w walkach w Syrii.

Wyrok jest wynikiem ugody. Sąd zapowiedział, że kara wyniesie maksymalnie dwa lata więzienia w zawieszeniu, jeśli oskarżona przyzna, jak było. – Chciałam, żeby wrócił – mówiła kobieta. „Babciu, otoczyli nas” – tak brzmiała ostatnia wiadomość wnuka.

Państwo Islamskie – czym jest

Państwo Islamskie to islamska organizacja terrorystyczna, która w 2014 r. przejęła część terytoriów Iraku i Syrii i ogłosiła tam powołanie quasi-państwa wg zasad fundamentalizmu islamskiego, na terenie którego funkcjonariusze i bojownicy IS dokonywali masowych zbrodni na ludności Iraku i Syrii. IS dążyło do rozszerzenia swojego „państwa” na inne terytoria zamieszkiwane przez muzułmanów. IS ogranizowało też zamachy terrorystyczne poza Syrią i Irakiem.

Francuskie więzienia wylęgarnią dżihadyzmu To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Wg szacunków w szczycie działalności IS miało ok. 80 tys bojówkarzy, w tym tysiące muzułmanów rekrutowanych w Europie – głównie wśród młodych dorosłych z obywatelstwami państw UE. Zostało obalone w 2019 roku przez koalicję pod przywództwem Amerykanów, padła wtedy ostatnia baza dżihadystów w Baghuz. W pokonaniu IS kluczową rolę obok sił USA odegrali Kurdowie.

Mimo przywrócenia kontroli nad zajętymi przez IS terytoriami, działacze i zwolennicy IS wciąż stanowią ogromne zagrożenie: terroryści tej organizacji wciąż działają m.in. w Syrii i są aktywni w sieci.

[(DPA/mar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>