Niemcy tracą na atrakcyjności. Chodzi o miejsce dla biznesu

Niemcy jako miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej tracą mocno na konkurencyjności. W najnowszym rankingu Centrum Europejskich Badań Gospodarczych (ZEW) negatywnie na sytuację wpływają przede wszystkim wysokie koszty energii oraz niekorzystne przepisy dla przedsiębiorstw. Równie negatywnie eksperci oceniają wysokie obciążenia podatkowe.

Wady i zalety

Z kolei za inwestycjami w Niemczech przemawia porównywanie niewielkie zadłużenie państwa i prywatnych gospodarstw domowych. Pozwala to władzom odpowiednio reagować na kryzysy. Jednak i w tym obszarze, jak twierdzą eksperci, Niemcy z „dobrej wyjściowej pozycji” spadły i plasują się w środku rankingu.

Fundacja Przedsiębiorstw Rodzinnych, która jest wydawcą analizy ZEW, apeluje przede wszystkim o obniżkę podatków. Według fundacji „pod względem obciążeń podatkowych dla firm rodzinnych Niemcy wciąż zajmują przedostatnie miejsce”.

Z kolei - jak podaje ZEW - Niemcy spadły w rankingu za sprawą reformy podatku spadkowego w 2016 roku i od tego czasu nie zdołały nadrobić strat z powodu „utrzymującej się przez lata pasywnej polityki podatkowej”.

Niekorzystny trend

Zdaniem przedsiębiorstw rodzinnych także stosunek kosztów pracy i wydajności wykazuje w porównaniu z międzynarodową konkurencją niekorzystny trend. Ogólnie rzecz biorąc, pozycja Niemiec „daje znaczne powody do obaw” - wskazuje ZEW. „W porównaniu międzynarodowym firmy rodzinne w Niemczech zmagają się z wyższymi podatkami, wyższymi obciążeniami wynikającymi z przepisów oraz wyższymi kosztami energii niż w większości innych lokalizacji” – czytamy.

Co prawda wciąż pozytywnie wypada ocena infrastruktury oraz instytucji, ale są one znacznie gorsze niż w mniejszych krajach, takich jak Szwajcaria czy Dania. – Niemcy jako region przemysłowy stracił dramatycznie na jakości – uważa Rainer Kirchdoerfer z zarządu Fundacji Przedsiębiorstw Rodzinnych. - Zwłaszcza wysokie ceny energii, z którymi niewiele można zrobić, powinny być zachętą do poprawy pozostałych warunków ramowych dla inwestycji - dodał.

USA liderem

W rankingu 21 państw Niemcy plasują się tuż za Francją, ale przed Węgrami, Hiszpanią i Włochami. Na czele rankingu nadal znajdują się Stany Zjednoczone, a za nimi Kanada, Szwecja i Szwajcaria.

USA oceniane są wysoko ze względu na tanią energię i przyjazne dla biznesu przepisy. ZEW wskazuje jednak na wysoką inflację jako czynnik ryzyka. W USA jest szczególnie wysoka presja cenowa i płacowa, do czego dochodzi silny dolar.

Międzynarodowa ocena warunków dla biznesu powstaje na podstawie analizy podatków, pracy, przepisów, finansowania, infrastruktury, inwestycji i energetyki.

Japonia i Szwecja wykazały znaczną poprawę natomiast Austria i Holandia, które również borykają się z problemami w zakresie przepisów i energii, straciły jeszcze więcej w punktacji niż Niemcy.

(AfP/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>