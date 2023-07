Niemcy: TK wstrzymuje ustawę o ogrzewaniu

Po długim sporze niemiecki rząd kolaicji SPD, Zielonych, FDP porozumiał się niedawno w sprawie ustawy o ogrzewaniu. Ma ona pomóc w jak najszybszym osiągnięciu przez Niemcy celów klimatycznych, ale wywołuje sporo kontrowersji, bo przewiduje stopniowe odchodzenie od ogrzewania gazowego i olejowego budynków. Trzy partie rządzące planowały uchwalić ją w Bundestagu przed wakacjami.

Jednak poseł opozycyjnej CDU Thomas Heilmann poskarżył się do Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe na zbyt szybkie, jego zdaniem, tempo prac legislacyjnych nad ustawą. A sędziowie uwzględnili jego wniosek. Polityk CDU mówił o ustawie „last-minute”, która miałaby zostać przyjęta w sprzeczny z konstytucją sposób. Według niego ze względu na maksymalnie skrócony czas debaty, nie jest możliwe wskazanie na jej koncepcyjne słabości pakietu. Poseł CDU podkreślił, że jego apel do Karlsruhe „nie był wyraźnie skierowany przeciwko merytorycznemu celowi ustawy, ale przeciwko bardzo wadliwej procedurze parlamentarnej”.

Polityk CDU Thomas Heilmann zakwestionował sposób procedowania ustawy Zdjęcie: Stefan Zeitz/IMAGO

Możliwe naruszenie prawa

Niemiecki TK zobowiązał parlament do odroczenia drugiego i trzeciego czytania ustawy. Oznacza to, że Bundestag nie będzie mógł debatować nad ustawą w piątek (7.7.), jak planowano, a następnie jej uchwalić. Sąd w Karlsruhe (stosunkiem głosów 5 do 2) uzasadnił to możliwym naruszeniem prawa posłów do udziału w debacie.

Decyzja TK nie oznacza jednak ostatecznego przyznania racji Heilmannowi. Sędziowie w Karlsruhe początkowo jedynie rozważyli konsekwencje. I uznali, że gdyby ustawa została przyjęta teraz, ale w późniejszym postępowaniu merytorycznym stwierdzono by, że prawa parlamentarne posłów zostały naruszone, zdaniem sędziów, skutki byłyby poważne.

TK argumentował, że z tego powodu postanowienie jest uzasadnione, zwłaszcza że ustawa o energetyce budowlanej może zostać uchwalona na czas, aby wejść w życie zgodnie z planem, czyli od 1 stycznia 2024 roku. W tym celu może zostać zwołane specjalne posiedzenie parlamentu podczas przerwy letniej.

Ustawa o energetyce budowlanej zakłada, że w przyszłości w Niemczech będą mogły być instalowane tylko systemy grzewcze, które mogą być stale zasilane co najmniej 65 procentami energii odnawialnej. Państwo ma dofinansować przejście na nowe systemy do 70 procentami kosztów.

