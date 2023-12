Niemcy. Te świadczenia wzrosną od nowego roku

Płaca minimalna

Od 1 stycznia 2024 roku minimalna stawka godzinowa wzrośnie z obecnych 12 euro (brutto) do 12,41 euro. Dotyczy to nie tylko głównego miejsca pracy podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu, ale także zatrudnienia w minimalnym wymiarze godzin (tzw. minijob). W przypadku tego ostatniego granica zarobków wzrośnie o 18 euro do 538 euro.

Jednocześnie niektóre branże mają własne płace minimalne, które są wyższe niż ogólnie obowiązująca stawka. Od stycznia wzrosną płace m.in. dla dekarzy, personelu sprzątającego oraz zatrudnionych w branży elektrycznej. Malarze i lakiernicy oraz monterzy rusztowań otrzymają podwyżki odpowiednio w kwietniu i październiku.

Więcej dla uczących się zawodu

Od stycznia 2024 roku wzrośnie także minimalne wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu. W pierwszym roku nauki ich wynagrodzenie nie może być niższe niż 649 euro, w drugim niższe niż 766 euro, a w trzecim roku – 876 euro.

Zasiłek obywatelski

Wyższe świadczenia są przewidziane od stycznia także dla osób otrzymujących zasiłek socjalny lub zasiłek obywatelski (niegdyś zasiłek dla bezrobotnych Hartz IV). Dla osób samotnych stawka wzrośnie o 61 euro do 563 euro miesięcznie. Na młodzież w wieku 14-17 lat będzie przysługiwać 471 euro (zamiast dotychczasowych 420 euro), na dzieci do szóstego roku życia świadczenia 357 euro, a na dzieci w wieku 6-13 lat – 390 euro.

W całych Niemczech zasiłek obywatelski pobiera około 5,5 miliona osób.

Rodzicielski nie dla wszystkich

W przyszłym roku Niemcy czekają cięcia w zasiłku rodzicielskim. Zmiana jest ważna dla par, które spodziewają się dziecka od 1 kwietnia 2024 roku. Próg dochodu uprawniający do tego zasiłku będzie już wynosił nie 300 000 lecz 200 000 euro (chodzi o roczny dochód podlegający opodatkowaniu). Rok później limit wyniesie już 175 000 euro. W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci limit ten spadnie w kwietniu do 150 000 euro.

Zmiana dotyczyć będzie także miesięcy partnerskich podczas urlopu rodzicielskiego. Tak jak dotychczas urlop rodzicielski może zostać wydłużony z dwunastu do 14 miesięcy, jeśli rodzice dzielą się opieką. W przyszłości jednak co najmniej jeden z miesięcy partnerskich będzie mógł być wykorzystany tylko przez jednego rodzica. Oznacza to, że wspólny urlop rodzicielski dla obojga rodziców będzie możliwy tylko przez jeden miesiąc.

Wyższe emerytury

Około 21 milionów emerytów może spodziewać się podwyżki świadczeń o 3,5 proc. – wyliczyła centrala konsumencka Nadrenii Północnej-Westfalii, powołując się na projekt raportu niemieckiego rządu. Ostateczna decyzja w sprawie waloryzacji rent i emerytur zapadnie wiosną. Osoby, które przeszły na emeryturę z powodu obniżenia zdolności do pracy zarobkowej, będą mogły od 2024 roku nieco więcej dorobić do swoich świadczeń.

Wzrośnie kwota wolna od podatku

W przyszłym roku wzrośnie także kwota wolna od podatku, czyli granica dochodu, do której nie trzeba płacić podatku. Dla osób samotnych wzrośnie ona z 10 908 euro do 11 604 euro, a dla małżeństw do 23 208 euro.

Ponadto z 6024 do 6384 euro wzrośnie także zwolniona z podatku kwota na dziecko. W przypadku rozwiedzionych rodziców będzie to połowa tej sumy.

(AFP/dom)

