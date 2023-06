Niemcy. Tankowanie na autostradach droższe o 70 centów

Kierowcy, którzy w drodze na letni urlop tankują na stacjach benzynowych przy niemieckich autostradach, często płacą znacznie więcej. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez ADAC, który porównał ceny na zajazdach przy autostradzie z cenami na stacjach za najbliższym zjazdem. Różnice w cenie paliwa mogą wynosić nawet ponad 20 euro za jedno tankowanie.

Dane zostały zebrane podczas aktualnego testu ADAC na stacjach benzynowych w marcu. Wtedy okazało się, że zjeżdżając z autostrady można zaoszczędzić średnio prawie 42 centy na litrze benzyny E10. W przypadku oleju napędowego było to prawie 36 centów. Odnotowano nawet różnicę wynoszące prawie 70 centów.

– Różnice cenowe, które wykazał nasz marcowy test, były ogromne – mówi ekspert ds. rynku paliwowego ADAC, Christian Laberer. – Od tego czasu rynek paliw się uspokoił, ale różnice cenowe między stacjami benzynowymi przy autostradzie a tymi poza autostradą wciąż są duże. Podstawowe wnioski z naszego badania wcale się nie zmieniły – dodał Laberer.

Potwierdzają to także obecne dane dotyczące cen paliw. Często różnice w cenie cenowe wynoszą od 30 do 40 centów, czasami jednak są one wyższe lub niższe. Według ADAC, zawsze opłaca się tankowanie poza autostradą, a kierowcom zaleca się regularne sprawdzanie cen, na przykład, za pomocą aplikacji.

Gerhard Hillebrand, przewodniczący ADAC ds. transportu, ostro krytykuje duże różnice cenowe. – Jeśli koncerny naftowe sprzedają swoje paliwo na autostradzie o kilka centów drożej niż gdzie indziej, można to zrozumieć. Jednak nie mogę zrozumieć skali tych dodatkowych opłat, które stwierdziliśmy w naszym badaniu – podkreślił. – To jest po prostu bezczelne.

(DPA/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>