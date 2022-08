Niemcy szykują się na jesień z pandemią. Będą obostrzenia

Niemcy przygotowują się na nadejście nowej fali pandemii koronawirusa jesienią. W środę (24.08.2022) rząd kanclerza Olafa Scholza przyjął projekt ustawy, przewidujący obostrzenia pandemiczne oraz otwierający krajom związkowym drogę do ich rozszerzenia w zależności od sytuacji pandemicznej. Według projektu w całych Niemczech obowiązkowe będzie noszenie maseczek ochronnych typu FFP2 w samolotach i pociągach dalekobieżnych. Dzieci od 6. do 14. roku życia będą mogły podróżować w maseczce chirurgicznej, a młodsze dzieci – bez maseczki. Obecnie w samolotach dopuszczane są także maseczki chirurgiczne. Także w szpitalach i domach opieki w całym kraju maseczki mają być obowiązkowe. Dodatkowo warunkiem wstępu do takiej placówki ma być negatywny wynik testu na koronawirusa.

Niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach

W zależności od liczby zakażeń koronawirusem i sytuacji w szpitalach kraje związkowe Niemiec będą mogły wprowadzać ostrzejsze przepisy, w tym obowiązek noszenia maseczki FFP2 w autobusach i pociągach regionalnych oraz w publicznie dostępnych pomieszczeniach. Uczestnicy imprez kulturalnych, rekreacyjnych czy sportowych oraz goście lokali gastronomicznych mogą być zwolnieni z tego obowiązku pod warunkiem, że przedstawią aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa albo przyjęli przypominająca dawkę szczepionki nie dalej, niż trzy miesiące temu bądź mają status ozdrowieńca.

Bez zamykania szkół

Jeżeli te działania okazałyby się niewystarczające, to kraje związkowe będą mogły rozszerzyć obowiązek noszenia maseczek na uczestników imprez masowych pod gołym niebem i zawiesić wyjątki dla zaszczepionych i ozdrowieńców. W dalszej kolejności możliwe są także obostrzenia w szkołach (maseczki i testy). Wykluczono jednak możliwość zamykania szkół.

Na pokładzie samolotów w Niemczech obowiązkowe będą maseczki FFP2

– Mając takie instrumentarium, będziemy mogli pokonać przewidywaną falę pandemii koronawirusa jesienią – powiedział niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach. Podkreślił, że kraje związkowe dostaną wszelkie możliwości, by reagować stosownie do sytuacji. Celem polityki walki z pandemia pozostaje zapobieganie wysokiej liczbie zgonów, zwolnień lekarskich, a także przypadkom ciężkich długotrwałych skutków choroby, dodał Lauterbach.

Projekt ustawy trafi teraz do Bundestagu, gdzie prawdopodobnie zostanie przyjęty 8 września. Przepisy mają obowiązywać od 1 października br. do 23 kwietnia 2023 roku.

Kanclerz bez maseczki w samolocie

Kontrowersji wokół rządowych planów jednak nie brakuje. Najnowsze dotyczą obowiązku noszenia maseczek w samolotach, który – jak się właśnie okazało – nie dotyczy pasażerów samolotów rządowych. Oburzenie wywołały zdjęcia z pokładu rządowej maszyny, którą kanclerz Olaf Scholz i minister gospodarki Robert Habeck udali się z oficjalną wizytą do Kanady w ostatnich dniach. Żaden z 80 pasażerów, w tym politycy i dziennikarze, nie mieli na twarzy maseczek.

Minister gospodarki Robert Habeck i dziennikarze bez maseczek w samolocie rzadowym

Rzecznik niemieckiego rządu tłumaczył potem, że na pokładzie samolotów Luftwaffe nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Wszyscy pasażerowie musieli przed wejściem na pokład okazać negatywny wynik testu PCR. Jednak zdaniem wielu komentatorów zachowanie kanclerza i pozostałych uczestników lotu do Kanady było co najmniej niestosowne, biorąc pod uwagę to, że rząd proponuje utrzymanie obowiązku noszenia maseczek w samolotach cywilnych – wbrew rozwiązaniom w innych europejskich krajach.

Minister sprawiedliwości Marco Buschmann przyznał w rozmowie z radiem Deutschlandfunk, że rozumie oburzenie opinii publicznej. Jego zdaniem mogło powstać wrażenie, że dla społeczeństwa obowiązują inne zasady niż dla „tych na górze”. – Dlatego byłoby oczywiście mądrzej z politycznego punktu widzenia, by nie korzystać z takich wyjątków, jeśli są one przewidziane – powiedział Buschmann.

(DPA/ widz)