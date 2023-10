Niemcy. Szefowa MSW za deportacjami zwolenników Hamasu

„Wykorzystamy wszelkie prawne możliwości, by deportować wspierających Hamas” – zapowiedziała niemiecka minister spraw wewnętrznych w rozmowie z gazetą „Bild am Sonntag” (15.10.2023). Nancy Faeser podkreśliła, że Niemcy kierują się zasadą „zero tolerancji dla antysemickiej i antyizraelskiej nagonki i zero tolerancji dla przemocy”.

To odpowiedź na oburzenie, jakie wywołują organizowane w niektórych niemieckich miastach propalestyńskie demonstracje, których uczestnicy solidaryzowali się z terrorystycznym Hamasem po jego ataku na Izrael 7 października. Stanowisko Nancy Faeser poparł szef rządzącej SPD. „Gdy ktoś na niemieckich ulicach czci Hamas, to jeśli nie ma niemieckiego obywatelstwa, powinien zostać wydalony z Niemiec” – powiedział Lars Klingbeil gazetom grupy medialnej Funke.

Dodał, że w społeczeństwie niemieckim musi być „demokratyczny konsensus w sprawie potźpenia barbarzyńskiego terroru Hamasu”. Takiej postawy lider SPD oczekuje od także stowarzyszeń muzułmańskich w Niemczech. Zdaniem polityka zwolennicy Hamasu nie powinni mieć szans na uzyskanie obywatelstwa Niemiec. „Ten, kto nie podziela naszych wartości, popiera antysemityzm i terror, nie otrzyma niemieckiego paszportu” – powiedział Lars Klingbeil. Przestrzegł jednocześnie przed oskarżaniem o tego rodzaju postawy całych grup społecznych.

Szefowa MSW Niemiec Nancy Faeser Zdjęcie: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Ostrzeżenie przed zamachami

Niemieckie władze ponownie wzmocniły ochronę instytucji żydowskich i izraelskich w kraju. Jak podkreśliła Nancy Faeser,bezpieczeństwo Żydów w Niemczech oraz instytucji żydowskich i izraelskich ma „najwyższy priorytet”. W tym celu wykorzystywane są wszelkie dostępne i zgodne z prawem środki policyjne i wywiadowcze przeciwko środowiskom islamistycznym. Według szefowej MSW wszystkie niemieckie kraje związkowe są w tej sprawie zgodne.

Urząd Ochrony Konstytucji w Turyngii wcześniej ostrzegł przed islamistycznymi zamachami w Niemczech. Możliwe jest, że zradykalizowani sympatycy Hamasu „nie pozostaną tylko przy demonstrowaniu i nienawistnych tyradach czy pojedynczych atakach fizycznych, ale być może dokonają konkretnych zamachów na żydowskie i izraelskie instytucje lub osoby”, ocenił Szef urzędu Stephan Kramer w rozmowie z gazetą „Handelsblatt”.

CSU żąda zaostrzenia kar za antysemityzm

W weekend w niemieckich miastach, w tym w Kolonii, Stuttgarcie i Akwizgranie, odbyły się zarówno demonstracje solidarności z Izraelem, jak i propalestyńskie. W Berlinie i Frakfurcie nad Menem zakazano propalestyńskich protestów. Pomimo zakazu we Frankfurcie nad Menem około tysiąca osób organizowało spontaniczne zgromadzenia. Policja je rozwiązała. Zatrzymano 12 osób.

Bawarska chadecja CSU zażądała ostrzejszych kar za antysemickie incydenty. „Bild am Sonntag” cytuje czteropunktowy plan, proponowany przez tę partię, który przewiduje m.in. karę co najmniej sześciu miesięcy więzienia za podżeganie przeciwko Izraelowi. Według polityków CSU antysemityzm powinien być zakwalifikowany jako szczególnie ciężkie przestępstwo podżegania do nienawiści na tle przynależności narodowej. Niemieckie obywatelstwo mogłyby otrzymać osoby, które uznają prawo Izraela do istnienia, postuluje CSU.

(EPD, AFP, DPA/widz)

