Niemcy: szef lekarzy za zakazem fajerwerków w Sylwestra

Klaus Reinhardt, przewodniczący Federalnej Izby Lekarskiej chwali zakaz sprzedaży petard i fajerwerków, który rządy Niemiec i landów wprowadziły w pandemii. „W ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy dobre doświadczenia z zakazem petard. Teraz rząd federalny i landy powinny się zdecydować na stały i kompleksowy zakaz” – powiedział gazecie „Neue Osnabrücker Zeitung”.

W latach 2020 i 2021 nie wolno było w Niemczech sprzedawać artykułów pirotechnicznych przed Nowym Rokiem i używać ich w miejscach publicznych 31 grudnia i 1 stycznia. Społeczeństwo poparło tę decyzję władz. Chodziło o to, by nie obciążać dodatkowo szpitali, które walczyły z pandemią koronawirusa. Doszło w tym czasie do wypadków podczas używania fajerwerków w miejsca prywatnych, jednak było ich dużo mniej niż podczas zabaw sylwestrowych przed pandemią. W tym roku takie regulacje już nie są przewidywane.

Przewodniczący Izby Lekarskiej uważa, że z wielu względów warto do nich wrócić na stałe. „Nieuregulowane strzelanie” jest „złe dla środowiska i klimatu oraz prowadzi do poważnych obrażeń” – powiedział Klaus Reinhardt w rozmowie z „Neue Osnabrücker Zeitung”. Urazów doznają zwłaszcza dzieci, młodzież i młodzi dorośli do 25. roku życia. Jak mówił lekarz, co roku w Niemczech ok. 8 tys. osób doznaje urazów akustycznych właśnie z powodu używania materiałów pirotechnicznych.

„To duże dodatkowe obciążenie dla pracowników szpitali, które i tak od miesięcy pracują na granicy wytrzymałości” – podkreślił Reinhardt.

Lekarz przypomniał też o sytuacji na świecie. „To całkowicie nie na miejscu, aby witać Nowy Rok rakietami, gdy w Europie szaleje wojna” – zauważył. „U licznych uchodźców wojennych sylwestrowe strzelanie wzbudza straszne uczucia, u niektórych nawet strach przed śmiercią. Zamiast wydawać pieniądze na petardy, lepiej przeznaczyć je na darowizny dla tych ludzi”.

