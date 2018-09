Niemcy: Szef kontrwywiadu wyjaśnia swoją ocenę wydarzeń w Chemnitz

Hans-Georg Maaßen, szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) - czyli kontrwywiadu cywilnego - uzasadnił swoje wypowiedzi nt. wydarzeń w Chemnitz "obawą przed kampanią dezinformacyjną". Donosi o tym Niemiecka Agencja Prasowa (DPA), powołując się na czterostronicowy raport skierowany na ręce ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera. Maaßen zajął w nim stanowisko wobec sześciu pytań szefa MSW. Dotyczą one dowodów i poszlak, które jego zdaniem mogą uzasadnić "nieautentyczność" wideo opublikowanego na Twitterze przez użytkownika "Antifa Zeckenbiss". Na nagraniu widać polowanie na cudzoziemców na ulicach Chemnitz.

Szef BfV oświadczył, że – inaczej niż to przedstawiono w mediach – „ani przez chwilę nie twierdził, że wspomniany wyżej film został sfałszowany czy zmanipulowany”. „Gdybym chciał dać temu wyraz, wybrałbym odpowiednie słowa“ - napisał w raporcie Hans-Georg Maaßen. Jak twierdzi dalej, pytał jedynie, czy ów film wystarczająco dowodzi, że 26 sierpnia w Chemnitz doszło do ulicznej nagonki na obcokrajowców.

W tym kontekście Maaßen wysuwa poważne zarzuty pod adresem użytkownika "Antifa Zeckenbiss" (dosł. "antyfaszystowskie ukąszenie kleszcza”). Jego zdaniem można przyjąć, że ten film został celowo opatrzony tytułem „polowanie na ludzi w Chemnitz", żeby „uzyskać zamierzony efekt“. Hans-Georg Maaßen powtarza również swoją kontrowersyjną tezę, że „niewłaściwe zatytułowanie wideo“ być może miało na celu „odwrócenie uwagi niemieckiej opinii publicznej od zamordowania 35-letniego Niemca i skierowanie jej na rzekome zamieszki przeciwko obcokrajowcom wywołane przez prawicowych ekstremistów”.

Szef kontrwywiadu nie widzi żadnego powodu zdystansowania się od swoich wypowiedzi zamieszczonych 7 września przez tabloid „Bild“. To nie on, tylko autor wspomnianego wyżej nagrania, powinien udowodnić, że naprawdę dokumentuje „uliczną nagonkę w Chemnitz z 26 sierpnia 2018 roku”.

Tego dnia został tam zamordowany wskutek ciosów nożem 35-letni Niemiec. O jego zabójstwo podejrzewa się trzech uchodźców ubiegających się o azyl. Dwóch z nich przebywa w areszcie śledczym, trzeci jest nadal poszukiwany. To zabójstwo stało się przyczyną antyimigranckich ekscesów w Chemnitz, podczas których doszło także do scen przemocy z udziałem prawicowych ekstremistów. Hans-Georg Maaßen podkreśla, że „w żaden sposób nie kwestionował, że w Chemnitz faktycznie doszło do naruszenia prawa podczas demonstracji zorganizowanych i przeprowadzonych przez prawicowych ekstremistów“.

Zapytany o to, co skłoniło go do udzielenia kontrowersyjnych wypowiedzi nt. zamieszek w Chemnitz, które ma wyjaśnić prowadzone w Saksonii śledztwo, Hans-Georg Maaßen odparł, że zamierzał udzielić w ten sposób wsparcia premierowi Saksonii Michaelowi Kretschmerowi. Bezpośrednią ich przyczyną było oświadczenie rządowe Kretschmera, „w którym stwierdził, że w Chemnitz nie było żadnego polowania na ludzi”. Ta ocena sytuacji odpowiada także wszystkim ustaleniom dokonanym przez kompetentne w tej sprawie organa bezpieczeństwa: saksońską policję, prokuraturę, saksoński oddział Urzędu Ochrony Konstytucji, jak również policję federalną i niemiecki kontrwywiad. Mając to wszystko na względzie, Maaßen uznał za słuszne i celowe wypowiedzenie się na temat „dotychczasowych doniesień dotyczących rzekomej nagonki ulicznej w Chemnitz”. Ponadto, jak dodał, jednym z zadań kontrwywiadu jest też „wyjaśnienie przypadków dezinformacji”, jeśli do nich dojdzie, co następuje „niezależnie od kompetencji i zadań organów wymiaru sprawiedliwości”.

Swoje wyjaśnienia Maaßen powiązał z dokonanymi przez kontrwywiad ustaleniami na temat rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez ugrupowania ekstremistyczne, które - jak wyjaśnił - „regularnie wykorzystują w tym celu media społecznościowe, licząc na wywołanie określonych nastrojów lub podgrzanie atmosfery”. Przedstawia się w nich przesadny lub zniekształcony obraz sytuacji, posługując się przy tym celowo różnymi tekstami, zdjęciami i materiałem filmowym powiązanymi ze sobą w nieprawdziwym kontekście.

Horst Seehofer zażądał od Maaßena wyjaśnień, na jakich dowodach lub poszlakach się opierał, gdy publicznie wyrażał swoje wątpliwości wobec doniesień mediów na temat charakteru i rozmiaru zamieszek w Chemnitz. Na temat przedłożonego mu przez Maaßena czterostronicowego raportu Seehofer do tej pory nie wypowiedział się publicznie. Jak wyjaśnił, nie zajął jeszcze stanowiska wobec wydarzeń w Chemnitz, ponieważ wcześniej chce uczestniczyć w posiedzeniu komisji spraw wewnętrznych Bundestagu w tej sprawie. - Byłoby niewłaściwym posunięciem, gdyby posłowie do Bundestagu dowiedzieli się wcześniej o moim stanowisku z mediów albo od opinii publicznej - wyjaśnił szef niemieckiego MSW.

Hans-Georg Maaßen musi udzielić wyjaśnień parlamentarnemu gremium kontrolnemu nadzorującym działalność niemieckich tajnych służb. W posiedzeniu komisji spraw wewnętrznych Bundestagu, podczas którego Maaßen będzie odpowiadał na pytania, weźmie udział minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer. Niemieccy obserwatorzy polityczni z napięciem zadają sobie pytanie, czy szef MSW opowie się za szefem kontrwywiadu mimo wezwań do ustąpienia przez niego ze stanowiska zgłoszonych przez partie SPD, Zielonych i Lewicę oraz krytyki płynącej z szeregów CDU.

