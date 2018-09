Niemcy: Szef HDE ostrzega przed "atmosferą strachu"

Uliczna nagonka na cudzoziemców w Chemnitz, próby wywołania nowych podziałów i rozdźwięków w społeczeństwie i dyskusja na temat zamknięcia granic w strefie Schengen nie służą interesom Niemiec, twierdzi przewodniczący Zrzeszenia Handlu Niemieckiego (HDE) Josef Sanktjohanser.

Musimy walczyć z "atmosferą strachu"

"Wszystko, co niszczy wizerunek tolerancyjnych Niemiec w poważnym stopniu zagraża naszemu życiu społecznemu oraz postrzeganiu Niemiec jako atrakcyjnego miejsca dla biznesu i inwestycji" – napisał szef HDE w liście otwartym do kanclerz Merkel.

Politycy, menedżerowie i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego mają obowiązek zdecydowanie przeciwstawić się wszelkim próbom wprowadzania podziałów w społeczeństwie i rosnącemu zaniepokojeniu części ludności. Nie wolno dopuścić do tego, żeby "prawicowym kołom" udało się stworzyć wrażenie, że w Niemczech przemoc i nietolerancja są zjawiskiem powszechnym, upomniał Sanktjohanser w cytowanym wyżej liście. Największym zagrożeniem jest w tej chwili, jego zdaniem, podsycanie histerycznej "atmosfery strachu".

Brak fachowców może się pogłębić

Sanktjohanser zwrócił w tym kontekście uwagę na poważny brak fachowców w wielu działach niemieckiej gospodarki. Nasze przedsiębiorstwa nie mogą dłużej zrezygnować z dużego potencjału w postaci zagranicznych pracowników, stwierdził. "Dlatego wszyscy powinniśmy zadbać o to, żeby mieszkańcy innych krajów chętnie do nas przybywali, aby zapełnić tę lukę, a przez to zapewnić naszemu państwu dobrobyt na przyszłość" – podkreślił przewodniczący HDE.

Niemcy nie mogą się obejść bez fachowców z zagranicy

Ostrzegł przy tym przed ograniczaniem swobody podróżowania w Unii Europejskiej. Wszelkie próby w tym kierunku są sprzeczne z gospodarczymi interesami Niemiec, a zwłaszcza niemieckiego handlu. Sanktjohanser sprzeciwia się zwłaszcza ponownemu wprowadzeniu kontroli na granicach państw tworzących strefę Schengen: "Oznacza to ograniczenie swobody przemieszczania się, długotrwały postój na przejściach granicznych i poważne zakłócenia dla europejskiego rynku wewnętrznego" – oświadczył.

Przewodniczący HDE wypowiedział się także z troską na temat obecnych konfliktów handlowych i wojen celnych toczonych przez najsilniejsze gospodarki światowe. Nie służą one ani swobodnej wymianie handlowej, ani interesom międzynarodowej społeczności. "Potrzebujemy więcej współpracy i otwarcia się na innych, a nie konfrontacji wszystkich ze wszystkimi" – podkreślił Josef Sanktjohanser.

ARD, dpa / Pa