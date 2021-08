Niemcy. Szczepienie w szkołach budzi kontrowersje

Po tym jak niemiecka komisja ds. szczepień (STIKO) zarekomendowała szczepienie na COVID-19 wszystkich dzieci od 12. roku życia, pediatrzy w Niemczech odnotowali ogromny wzrost zainteresowania szczepieniem nastolatków. Rodzice, którzy czekali na medyczne zalecenie STIKO, jeszcze tego samego dnia zaczęli pytać o termin.

Jak przyznał rzecznik Stowarzyszenia Zawodowego Pediatrów (BVKJ) Jakob Maske, motywem jest dla nich obok ochrony zdrowia także obawa o wykluczenie nieszczepionych dzieci w szkole. Niektórzy rodzice chcą także uniknąć ponownego zamknięcia szkół. Z kolei wcześniejsze nalegania polityków na zalecenie szczepienia nastolatków wywołały u wielu rodziców sceptycyzm.

Akcje szczepień w szkołach

Jak podkreślił Maske, nastolatków szczepią obok pediatrów także lekarze ogólni i rodzinni. W wielu krajach związkowych Niemiec planowane są również specjalne akcje szczepień dla najmłodszych grup.

Stowarzyszenie pediatrów BVKJ skrytykowało jednak plany dotyczące szczepienia dzieci i młodzieży na terenie szkół. Młodzi ludzie są w szkole pod presją grupy, co utrudnia podjęcie wolnej i samodzielnej decyzji – powiedział Jakob Maske sieci redakcji RND. Problemem jest również to, że szczepiący zespół nie zna tych dzieci, a rodziców, którzy wyraziliby zgodę na szczepienie, niejednokrotnie nie ma na miejscu. Zamiast tego rzecznik BVKJ zalecił szczepienia w gabinecie lekarskim.

Możliwe konflikty

Krytycznie odniósł się do planowanych akcji związek „Edukacja i Wychowanie” (VBE), choć związek ten generalnie pozytywnie przyjął wydane przez STIKO zalecenie szczepienia nastolatków. Konieczne jest, aby dzieci i ich rodzice po konsultacji z pediatrą lub lekarzem rodzinnym podjęły świadomą decyzję – powiedział przewodniczący VBE Udo Beckmann. – Osiągnięcie tego w sytuacji, gdy szczepienie odbywa się w mobilnych centrach przed szkołą, jest wątpliwe – dodał.

Wskazał również na ewentualne konflikty, gdy rodzice lub nastolatkowie przeciwni szczepieniom poczują się nękani obecnością ekip szczepiących.

Powrót do normalności

Szef Niemieckiego Związku Nauczycieli Heinz-Peter Meidinger podkreślił, że wszystko, co szybko zwiększa bezpieczeństwo w szkołach, jest dobre”. To jasne, że „wysoki wskaźnik szczepień wśród uczniów jest prawdopodobnie najważniejszym elementem większej ochrony zdrowia w szkołach w czasie pandemii, a tym samym szybkiego powrotu do normalności w życiu szkolnym” – powiedział w wywiadzie dla sieci redakcji RND.

Wskazał także, że przy wysokiej liczbie zaszczepionych, po tym jak wszyscy w danej grupie wiekowej będą mogli skorzystać ze szczepienia, można będzie ograniczyć inne środki, takie jak obowiązkowe maseczki czy regularne testy na koronawirusa. Ważne jest jednak – jak podkreślił Meidinger – by zaszczepienie się na koronawirusa, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów, pozostało dobrowolne.

Nie zgodził się z kolei z obawami, że doprowadzi to do konfliktów w szkołach i wywierania presji na uczniów, którzy nie chcą się szczepić. Jego zdaniem można zorganizować szczepienia w taki sposób, aby nie dotykało to działalności szkoły, z zachowaniem anonimowości i dobrowolności szczepień.

Kilkanaście procent w pełni zaszczepionych

Według danych Instytutu Roberta Kocha (RKI) około jedna czwarta niemieckich nastolatków w wieku 12-17 lat ma już za sobą przyjęcie co najmniej jednej dawki szczepionki. W pełni zaszczepionych jest 16,5 proc. tej grupy wiekowej. Dopuszczone są dla niej tylko dwie szczepionki – preparat firmy Biontech i Moderny.

(DPA, EPD /dom)