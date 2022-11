Niemcy: System ostrzegania w komórce

Wszyscy posiadacze telefonów komórkowych w Niemczech zostaną poinformowani o nowym systemie ostrzegania o katastrofach Cell Broadcast za pomocą SMS-ów. Ogłosili to operatorzy telefonii komórkowej Vodafone, Deutsche Telekom i Telefónica (O2). Zakończono już przygotowania techniczne do uruchomienia nowego systemu.

W ogólnoniemieckim dniu ostrzegawczym, czyli ósmego grudnia, nowy system ma być po raz pierwszy przetestowany we wszystkich 294 powiatach i 107 miastach.

Nauczka po powodziach

W systemie Cell Broadcast wiadomości będą wysyłane jak sygnały radiowe do wszystkich kompatybilnych urządzeń. W przeciwieństwie do innych systemów ostrzegania jak Nina czy Katwarn, nie trzeba mieć aplikacji, by być powiadamianym. Nie trzeba też otwierać aplikacji do obsługi wiadomości, aby odczytać wiadomości tekstowe, ponieważ tekst ostrzeżenia pojawia się bezpośrednio na ekranie telefonu. Wraz z nadejściem tekstu ostrzegawczego rozlega się również głośny sygnał dźwiękowy.

Powodem wprowadzenia Cell Broadcast w Niemczech był kataklizm pogodowy w Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynacie w lipcu 2021 r., w wyniku którego zginęło kilkadziesiąt osób. Klęska powodzi wykazała, że aplikacje ostrzegawcze i klasyczne syreny nie były wystarczające do tego, by ostrzec ludność przed niebezpieczeństwem na całym zagrożonym terenie.

Czas na wdrożenie do lutego 2023

Cell Broadcast jest już stosowany w innych krajach UE. Po katastrofie w dolinie Ahr i innych regionach wywiązała się dyskusja o tym, dlaczego wprowadzenie tego systemu trwa tak długo. Niemiecki ustawodawca dał dostawcom i producentom smartfonów czas na techniczne wdrożenie Cell Broadcast do lutego 2023 r.

Aby ludzie w Niemczech mogli otrzymać ostrzeżenia, telefon komórkowy lub smartfon, który jest kompatybilny z Cell Broadcast, musi być włączony i gotowy do odbioru. W przypadku iPhonów kompatybilne są wersje systemu operacyjnego iOS 16, 15.7.1 i 15.6.1. Urządzenia z systemem operacyjnym Google Android są kompatybilne od wersji 11.

dpa/sier

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>