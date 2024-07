Niemcy. Surowsze zasady dochodu obywatelskiego

Takie rozwiązanie figuruje wśród uzgodnień przyjętych przez koalicję rządzącą podczas negocjacji w sprawie pakietu wzrostu gospodarczego – poinformował „Bild am Sonntag”.

Dłuższy dojazd do pracy

Czas dojazdu do pracy wynoszący łącznie trzy godziny musiałby zostać w przyszłości zaakceptowany w przypadku dziennego czasu pracy przekraczającego sześć godzin. W przypadku krótszych godzin pracy czas dojazdu będzie wynosił 2,5 godziny. Ponadto urzędy pracy w promieniu 50 kilometrów od miejsca zamieszkania osoby pobierającej zasiłek obywatelski mają szukać dla niej pracy.

Według „Bild am Sonntag” koalicja chce również uatrakcyjnić nadgodziny i pracę po przekroczeniu wieku emerytalnego. W tym celu podatki i opłaty nie powinny być już naliczane od płatnych nadgodzin. W firmach z układami zbiorowymi miałoby to zastosowanie do nadgodzin powyżej 34 godzin pracy tygodniowo, w firmach bez układów zbiorowych - od 41. godziny pracy.

Wydłużenie godzin pracy

Koalicja chce również zachęcić do wydłużenia regularnych godzin pracy: jeśli pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin wydłuży swój czas pracy i otrzyma premię od pracodawcy, będzie to uprzywilejowane podatkowo. Kwota ulgi podatkowej wymaga jeszcze doprecyzowania.

Ponadto firmy, w których obowiązują zbiorowe układy pracy, powinny uzyskać zwolnienie z maksymalnego dziennego wymiaru czasu pracy. Powinna też nadal istnieć opcja godzin pracy opartych na zaufaniu, w ramach której pracownicy i firmy rezygnują z technicznego rejestrowania godzin pracy.

Każdy, kto jako emeryt, chce kontynuować pracę, ma nie tylko mieć możliwość otrzymania od pracodawcy składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i emerytalne, ale także możliwość wyboru premii za odroczenie emerytury. Osobie, która pracuje powyżej limitu wieku, przysługiwałaby jednorazowa odprawa w wysokości emerytury, która i tak zostałaby mu wypłacona.

Prawie połowa to obcokrajowcy

Prawie co drugi odbiorca dochodu obywatelskiego nie jest obywatelem Niemiec. Tak wynika z odpowiedzi rządu na zapytanie AfD, jak poinformował „Bild am Sonntag”. Zgodnie z odpowiedzią, odsetek osób pobierających zasiłek, a niebędących obywatelami Niemiec, wzrósł z 19,6 procent do 47,3 procent w latach 2010-2023.

Dane pokazują, że w 2010 roku dochód obywatelski otrzymywało łącznie 6,41 mln osób, w tym 1,25 mln cudzoziemców. W 2023 roku było jednak tylko 5,48 mln osób pobierających zasiłek obywatelski, w tym 2,59 mln osób bez niemieckiego paszportu.

W roku 2023 około 704 000 Ukraińców było odbiorcami zasiłku, co stanowi 12,8 procent wszystkich odbiorców. Ale nawet po wyłączeniu Ukraińców odsetek cudzoziemców otrzymujących dochód obywatelski wzrósł z 37,6 procent do 39,8 proc. Wynika to z faktu, że jeszcze większy odsetek osób pobierających zasiłek obywatelski (16,7 proc.) pochodzi z krajów pozaeuropejskich takich, jak Afganistan, Erytrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia i Syria.

(AFP/jak)

