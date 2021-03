Niemcy stworzą rejestr lobbystów

Zanim trafił pod obrady rządu, projekt ustawy został wynegocjowany przez koalicjantów z CDU/CSU i SPD. Zgodnie z nowym prawem, lobbyści będą figurować w publicznym rejestrze, jeżeli ich praca lobbingowa jest wykonywana regularnie, ma charakter stały lub jest wykonywana na zasadach komercyjnych na rzecz osób trzecich. Zasada obowiązuje także w przypadku osób, które w ciągu minionych trzech miesięcy nawiązały więcej niż 50 różnych kontaktów lobbingowych.

– Wprowadzając rejestr lobbystów, tworzymy wreszcie skuteczny instrument na rzecz większej przejrzystości w prawodawstwie – wyjaśniła minister sprawiedliwości Christine Lambrecht (SPD). Lobbing uprawiany w stosunku do rządu federalnego jest w tym kontekście decydujący, ponieważ opracowywanie projektów ustaw odbywa się w przeważającej mierze w obrębie rządu.

Afery z udziałem polityków

Ustawowy obowiązek rejestracji ma dotyczyć także tych osób, które prowadzą lobbing w stosunku do posłów i grup parlamentarnych. Poprawka do projektu, która – jak zapewnia SPD – będzie wniesiona w trakcie procedury legislacyjnej, włącza w to także pracowników Bundestagu. Kolejna poprawka zakłada, że Bundestag i rząd federalny wprowadzą jednolity i wiążący kodeks postępowania dla lobbystów.

SPD i CDU/CSU długo spierały się o rejestr lobbystów. Latem 2020 roku oburzenie opinii publicznej w związku ze sprawą polityka CDU Philippa Amthora przyczyniło się do tego, że CDU i CSU po długim okresie wahań zasadniczo zgodziły się na projekt. Ostatnio chadecy znaleźli się pod ostrzałem z powodu afery związanej z zakupem masek ochronnych. Krytycy zarzucają inicjatorom, że projekt ustawy nie zawiera regulacji dotyczącej „śladu wykonawczego". Taki „ślad” to informacja o tym, jakich grup dotyczy dyskutowana ustawa oraz kto uczestniczył w procesie legislacyjnym.

(AFP/sier)

