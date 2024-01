Niemcy. Strajk na kolei zakończy się wcześniej

Niemiecki związek zawodowy maszynistów (GDL) zakończy swój strajk wcześniej niż planowano. Jak podaje niemiecka agencja prasowa DPA, akcja protestacyjna w ruchu pasażerskim potrwa do godziny 2.00 nad ranem w poniedziałek (29.01.2024). Początkowo strajk miał potrwać do poniedziałkowego wieczora.

Oznacza to, że podróżni w Niemczech mogą liczyć na w miarę normalny ruch pociągów już w poniedziałek. W ruchu towarowym strajk zakończy się w niedzielę o godz. 18.00.

Bez nowych strajków do marca

Jak podaje DPA, władze niemieckich kolei Deutsche Bahn oraz związek zawodowy maszynistów GDL zgodziły się, że nie będzie nowych strajków do 3 marca. Od 5 lutego mają zaś rozpocząć się niejawne negocjacje dotyczące warunków zatrudnienia.

Celem jest wypracowanie porozumienia co do zbiorowych układów pracy do początku marca. W sobotę (27.01.2024) rano podano, że obie strony znowu zaczęły rozmawiać.

Strajk spowodował ogromne utrudnienia Zdjęcie: Joerg Carstensen/dpa/picture alliance

Obecny strajk na kolei to już czwarty protest od początku konfliktu o zbiorowe układy pracy. Rozpoczął się we wtorek wieczorem w ruchu towarowym, a w środę rano w ruchu pasażerskim. Akcja doprowadziła do bardzo poważnych utrudnień w ruchu. W trasę wyjechał tylko co piąty pociąg dalekobieżny.

Pierwsze porozumienie po tygodniach eskalacji

Zapowiedź porozumienia to pierwszy promyk nadziei w trwającym od miesięcy sporze między maszynistami GDL i władzami kolei. Negocjacje na temat umów zbiorowych rozpoczęły się w listopadzie i już po pierwszej rundzie GDL wezwał swoich członków do strajku ostrzegawczego. Po drugiej rundzie ogłosił, że negocjacje zakończyły się fiaskiem. Odtąd konflikt tylko się pogłębiał.

Ostatnio spór toczył się głównie o czas pracy pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym. GDL domagało się obniżenia go z 38 do 35 godzin tygodniowo przy zachowaniu dotychczasowych wynagrodzeń. Kolei była przeciw.

(DPA/szym)

