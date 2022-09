Niemcy: sprawa reparacji prawnie zamknięta

Prezentacja w Polsce raportu na temat strat poniesionych w wyniku II wojny światowej i wysokości odszkodowania dla Polski od Niemiec nie wpłynęła na zmianę stanowiska Niemiec w sprawie ewentualnych reparacji. – Rząd federalny przyjął do wiadomości tę publikację. Stanowisko rządu w sprawie żądań reparacyjnych, o którym tu wiele razy mówiliśmy, pozostaje bez zmian. Zdaniem rządu sprawa ta jest zamknięta – powiedział w piątek (2.9.2022) rzecznik niemieckiego rządu Christofer Burger, pytany na konferencji prasowej o reakcję na polski raport.

Poinformował, że oficjalne żądanie z Polski dotyczące reparacji nie wpłynęło i żadne nowe rozmowy na ten temat nie są planowane przez Niemcy.

– Oczywiście odpowiedzialność, jaką Niemcy ponoszą za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej nigdy nie będzie sprawą zamkniętą. Mamy pod tym względem jasne stanowisko moralne i polityczne ­– i z tego punktu widzenia te sprawy nigdy nie będą zakończone. Na płaszczyźnie prawnej jest tak, że te kwestie są zamknięte – dodał rzecznik.

Utrzymać pamięć o winie Niemiec

Przypomniał, że zrzeczenie się dalszych reparacji zostało zadeklarowane przez Polskę w 1953 roku, a polskie rządy od tamtego czasu kilkakrotnie to potwierdzały, m.in. „w ramach negocjacji” nad układem PRL-RFN z 7 grudnia 1970 roku oraz w komunikacie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. Polska przyjęła również bez zastrzeżeń Traktat dwa plus cztery jako ostateczne rozstrzygnięcie w stosunku do Niemiec w ramach Karty Paryskiej 21 listopada 1990 roku – argumentował Burger.

Podkreślił, że rządowi Niemiec „bardzo leży na sercu”, by pamięć o niemieckiej odpowiedzialności i winie za „niewyobrażalne cierpienia wyrządzone w imieniu Niemiec przez Niemcy w Polsce była w Niemczech żywa”. I przypomniał, że temu ma służyć m.in. planowane w Berlinie miejsce pamięci, poświęcone ofiarom wojny i niemieckiej okupacji w Polsce.