Niemcy spieszą z pomocą dla Indii

W obliczu „straszliwych cierpień” w Indiach wskutek pandemii koronawirusa Niemcy „stoją solidarnie ramię w ramię z Indiami”, oświadczyła kanclerz Angela Merkel za pośrednictwem swego rzecznika Steffena Seiberta. Rząd w New Delhi już w piątek 23 kwietnia poinformował, że spodziewa się dostawy z Niemiec 23 instalacji do produkcji tlenu medycznego.

Pacjenci błagają o tlen

Z pomocą dla Indii przyjdzie także Unia Europejska, jak poinformowała na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen: „UE gromadzi środki, żeby w ramach unijnego programu zwalczania katastrof żywiołowych szybko zareagować na indyjskie prośby o pomoc”.

Stały rywal Indii, czyli Pakistan, oraz USA także obiecały szybką pomoc. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Islamabadzie oznajmiło, że w geście solidarności z ludnością sąsiednich Indii może dostarczyć respiratory, maseczki tlenowe, aparaty rentgenowskie oraz inny potrzebny sprzęt medyczny.

Administracja waszyngtońska oświadczyła, że jest „głęboko zaniepokojona” obecnym rozwojem sytuacji w Indiach. Sekretarz stanu USA Antony Blinken zamieścił na Twitterze wpis następującej treści: „Wyrażamy solidarność i współczucie z narodem indyjskim, cierpiącym wskutek gwałtownego rozwoju pandemii COVID-19. Współpracujemy ściśle z naszymi partnerami w rządzie indyjskim i szybko udzielimy wsparcia ludności w Indiach”.

Z informacji pochodzących z ambasady Indii w Waszyngtonie wynika, że przedstawiciele obu krajów omawiają możliwości ograniczonych dostaw do Indii potrzebnych do produkcji szczepionek komponentów z amerykańskich firm farmaceutycznych oraz wysłania do Indii amerykańskiego personelu medycznego.

Słabo wyposażonemu w niezbędny sprzęt indyjskiemu systemowi ochrony zdrowia grozi załamanie wskutek gwałtownego wzrostu liczby osób zarażonych koronawirusem. Liczne szpitale w Indiach donoszą o braku tlenu medycznego i potrzebnych im lekarstw. Przed klinikami covidowymi w dużych miastach w Indiach tworzą się długie kolejki chorych i ich rodzin. Korespondenci informują, że chorzy z najwyższym trudem starają się łapać tlen w płuca w wyczekiwaniu na pomoc.

W Indiach drastycznie brakuje medycznego tlenu

Rekord zakażeń w Indiach

Władze w Indiach już czwarty dzień z rzędu odnotowują w tym kraju najwyższy na świecie wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem. Zaraziło się nim w tym czasie 349 691 osób, a 2 767 zmarło. Ogólna liczba zgonów na COVID-19 w Indiach wynosi, według oficjalnych danych, 192 311. W wielu miastach szpitale nie przyjmują nowych pacjentów z braku wystarczającej liczby wolnych łóżek.

W New Delhi, mieście liczącym prawie 22 mln mieszkańców, przedłużono lockdown do 3 maja. Premier Indii Narendra Modi oświadczył w wystąpieniu radiowym, że władze państwowe „ze wszystkich sił” walczą z COVID-19. Zaapelował jednocześnie do wszystkich obywateli kraju, aby zaszczepili się przeciwko koronawirusowi.

W tym samym czasie rząd Indii zwrócił się z prośbą do amerykańskiego portalu społecznościowego Twitter, aby usunął z niego liczne wpisy krytykujące sposób, w jaki rząd Indii postępuje w koronakryzysie. Sporo takich krytycznych komentarzy jest dziełęm „lokalnych polityków”. Twitter poinformował już, że usunął część takich postów.

(RTR, AP, DPA, AFP/jak)

