Niemcy. Spada zaufanie do Kościołów

Zaufanie do Kościoła ewangelickiego spadło w Niemczech w 2024 roku do rekordowo niskiego poziomu, podczas gdy zaufanie do Kościoła katolickiego ustabilizowało się na jeszcze niższym poziomie. Tak wynika z barometru trendów opublikowanego przez Instytut Forsa i opracowanego na zlecenie stacji RTL i NTV oraz magazynu „Stern”. Podczas gdy Kościołowi ewangelickiemu w 2017 roku ufało jeszcze 48 procent Niemców, obecnie odsetek ten spadł do 27 procent. Poprzedni najniższy poziom wynosił 28 procent w 2022 roku. Kościół ewangelicki był ostatnio krytykowany za niezdecydowane podejście do przypadków nadużyć.

Zaufanie do Kościoła katolickiego jest nadal znacznie niższe, ale ustabilizowało się na niskim poziomie. Odsetek osób ufających Kościołowi katolickiemu nieznacznie wzrósł w porównaniu z poprzednim badaniem w ubiegłym roku z 10 do 11 procent. Jednak w 2017 roku Kościołowi katolickiemu ufało jeszcze 29 procent obywateli Niemiec.

Papież Franciszek cieszy się większym zaufaniem niż jego Kościół Zdjęcie: Alessia Giuliani//ZUMAPRESS/picture alliance

Spadek zaufania do papieża

Zaufanie do papieża Franciszka deklaruje obecnie 16 procent ankietowanych- to o 1 procent mniej niż w poprzednim roku, ale nadal o 5 procent więcej niż deklarowane zaufanie do Kościoła katolickiego, którego Franciszek jest głową. Jednak papież w dużej mierze stracił zaufanie, którym kiedyś się cieszył. W 2016 roku ufało mu aż 60 procent Niemców.

Reputacja Centralnej Rady Żydów jest stosunkowo wysoka. Zaufanie do niej deklaruje 36 procent ankietowanych, jednak wartość ta spadła o pięć punktów procentowych w porównaniu z 2022 rokiem - być może jest to efekt uboczny krytyki działań Izraela w Strefie Gazy.

Zaufanie do islamu

Najniższym zaufaniem ankietowani obdarzają islam; tylko 6 procent ufa tej religii. Wyjątkiem są osoby w wieku od 18 do 29 lat, które obecnie ufają islamowi (16 procent) bardziej niż papieżowi (13 procent) i Kościołowi katolickiemu (11 procent); może to być związane z wyższym odsetkiem emigrantów z krajów muzułmańskich w tej grupie wiekowej.

Na potrzeby badania ankietę przeprowadzono na reprezentacyjnej próbie 4004 osób.

(KNA/du)