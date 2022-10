Niemcy. Spada zainteresowanie lekcjami rosyjskiego

Dziesiątki tysięcy uczniów w Niemczech uczy się języka rosyjskiego. Jak na razie. Jednak całkiem sporo nauczycieli zastanawia się czy wojna w Ukrainie spowoduje, że klasy z rosyjskim jeszcze bardziej się skurczą. – Wszyscy moi uczniowie potępiają straszliwą wojnę agresji na Ukrainę. Ale i tak przychodzą na kursy rosyjskiego, bo interesuje ich język, kultura, zwłaszcza literatura – mówi Elke Saniter, nauczycielka prowadząca zajęcia dla dorosłych na Uniwersytecie Ludowym (Volkshochschule) w Berlinie.

– Jasne, że zainteresowanie językiem rosyjskim zmniejszy się, ale na pewno nie zniknie – przekonuje z kolei jej koleżanka Ekaterina Karitonowa. I dodaje: „Owszem, będziemy mieli mniej pracy. Nie mogę na to narzekać. Rozumiem, dlaczego tak jest” .

Nie tylko w stolicy Niemiec zainteresowanie prawdopodobnie zmaleje. Przewodniczący Niemieckiego Związku Nauczycieli Języka Rosyjskiego w Marburgu Wilhelm Lueckel również zakłada, że wojna może mieć w przyszłości wpływ na liczbę osób uczących się języka rosyjskiego w szkołach. – Język rosyjski z pewnością nadal będzie należał do kanonu przedmiotów. Ale polityka Federacji Rosyjskiej będzie miała oczywiście negatywny wpływ na wybór – uważa Lueckel.

Szczególna pozycja Berlina

W każdym razie obecnie nie ma zapotrzebowania na rosyjski w sektorze publicznym. – Wśród landowych ministerstw edukacji i kultury można zaobserwować dużą dozę ostrożności wobec tego tematu – wskazuje Wilhelm Lueckel. Jego związek został nieoficjalnie poproszony o wstrzymanie się na razie z organizowaniem kolejnych rosyjskich olimpiad językowych.

W ostatnich dziesięcioleciach i tak spadła liczba osób uczących się języka rosyjskiego jako obcego w niemieckich szkołach ogólnokształcących. Według Niemieckiego Urzędu Statystycznego w roku szkolnym 2020/2021 rosyjskiego uczyło się jeszcze około 94 tys. uczniów. W porównaniu z rokiem 1992/1993, kiedy po raz pierwszy udostępniono dane na ten temat, oznacza to spadek o 83 procent. Wówczas rosyjskiego jako języka obcego uczyło się w Niemczech 565 100 uczniów.

W NRD rosyjski był obowiązkowy jako pierwszy język obcy. Dziś języka tego nadal naucza się głównie we wschodnich Niemczech, w tym w Berlinie. W roku szkolnym 2020/2021 rosyjski jako język obcy wybrało 70 procent uczniów.

Berlin ze względu na stosunkowo wysoki odsetek osób rosyjskojęzycznych zajmuje szczególną pozycję, mówi Lueckel. Według organizacji migrantów "Dialog" w Berlinie mieszkało już przed wojną około 250 000 osób rosyjskojęzycznych.

Teraz przybywa tam wielu ukraińskich uchodźców, którzy również mówią po rosyjsku.

W szkołach waldorfskich, gdzie rosyjski jest często nauczany od pierwszej klasy, język ten jest obecnie znacznie silniej reprezentowany - informuje Julian Scholl z Landowej Grupy Roboczej Szkół Waldorfskich Berlin-Brandenburgia. W ostatnim czasie szkoły przyjęły dużo dzieci uchodźców ukraińskich. – Dlatego w środowisku szkolnym i na podwórkach szkolnych wraźniej słychać język rosyjski – mówi Scholl. Sytuacja jest jednak trudna, także ze względu na ścisłą wymianę ze szkołami partnerskimi w Rosji, która nie jest już możliwa. – Nauczyciele rosyjskiego są zdesperowani – uważa Scholl.

Wolontarisze na kursach językowych

Dorośli mogą uczestniczyć w kursach języka rosyjskiego na terenie całych Niemiec m.in. na Uniwersytetach Ludowych. Wśród uczestników są również osoby zaangażowane w pomoc uchodźcom, które już wcześniej znały język rosyjski i chcą go podszlifować, lub osoby uczące się, które mają osobiste kontakty z osobami rosyjskojęzycznymi - wyjaśnia Stephanie Vonscheidt, szefowa Centrum Obsługi Berlińskich Uniwersytetów Ludowych.

– Obecnie nie ma wśród uczestników kursów chęci na wyjazd do Rosji. Ważne jest jednak, aby utrzymywali kontakt z ludźmi, którzy cierpią tam z powodu sytuacji politycznej – mówi o swoich podopiecznych nauczycielka rosyjskiego Elke Saniter.

Według Stephanie Vonscheidt, niektóre ośrodki nauki języka w stolicy odnotowują nawet więcej chętnych do nauki rosyjskiego niż rok wcześniej. W berlińskiej dzielnicy Pankow wzrosła liczba godzin lekcyjnych w stosunku do roku 2021 o 23 procent. Z kolei w dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg oferta nauczania rosyjskiego cieszyła się we wrześniu większym powodzeniem niż np. języka włoskiego, francuskiego, tureckiego czy arabskiego.

(DPA/jar)

