Niemcy spędzają online trzy do czterech dni w tygodniu

W ciągu pięciu ostatnich lat czas spędzany online przez Niemców wzrósł o prawie 50 procent. Jednocześnie blisko połowa młodych ludzi chce wycofać się z sieci społecznościowych – wynika z badania przeprowadzonego przez Postbank. Liczba godzin spędzonych w internecie wzrosła w ubiegłym roku do średnio 71 godzin tygodniowo. To o sześć godzin więcej niż w 2022 roku. Pięć lat temu liczba ta wynosiła ok. 50 godzin.

Szczególnie intensywnie z sieci korzystają tak zwani cyfrowi tubylcy (ang. digital natives), za których autorzy badania uznali osoby w wieku od 18 do 39 lat, czyli urodzone bądź wychowane w czasach powszechnego stosowania internetu. Statystycznie spędzają oni 93 godziny online, czyli prawie cztery dni w tygodniu. Wielu respondentów, zwłaszcza młodsze pokolenie, było zaniepokojonych tym, jak dużo czasu spędzają w sieci. Niecała jedna trzecia młodszych respondentów w wieku od 18 do 39 lat już myśli o częstszym robieniu sobie przerw od internetu.

Pożeracze czasu

Wśród respondentów w wieku 40 lat i starszych, 82 procent jest zadowolonych z ich obecnego czasu korzystania z internetu. Natomiast młodzi ludzie uważają media społecznościowe za szczególnie czasochłonne. Nawet 41 procent z nich chciałoby się z nich wycofać. Z drugiej strony osoby starsze (37 proc.) chciałyby wykorzystać zyskany czas przede wszystkim na osobiste spotkania z rodziną i przyjaciółmi.

Aspekty zdrowotne również odgrywają coraz ważniejszą rolę. 28 procent respondentów, którzy chcą ograniczyć prywatne korzystanie z internetu, uważa, że mniej czasu spędzanego online zwiększy ich koncentrację, produktywność i kreatywność w życiu codziennym – to wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu z 2022 r. Równie wielu chciałoby móc się lepiej koncentrować, a około 20 procent nie chce być stale dostępnymi.

Smartfon najbardziej popularny

Preferowanym urządzeniem do korzystania internetu pozostaje smartfon. 84 procent respondentów używa go do tego celu, na drugim miejscu znalazł się laptop – 65 procent, komputery PC – 50 procent i tablety – 48 procent. Urządzenia cyfrowe są generalnie bardziej powszechne wśród osób młodszych niż starszych. Na przykład 91 procent osób w wieku od 18 do 39 lat korzysta ze smartfona, w porównaniu do 82 procent osób w wieku powyżej 40 lat. Laptop jest wyjątkiem. Korzysta z niego 66 procent osób starszych i 63 procent osób młodszych.

Komputery stacjonarne są używane w równym stopniu przez oba pokolenia: co druga osoba używa ich do korzystania z internetu, niezależnie od wieku. Na potrzeby reprezentatywnego badania w drugiej połowie 2023 r. na zlecenie Postbanku przeprowadzono ankietę wśród 3038 osób w Niemczech z dobrą znajomością języka niemieckiego.

