Niemcy: spór o msze w czasie Wielkanocy

Wspólnoty religijne mają oferować nabożeństwa w czasie Wielkanocy tylko wirtualnie – ustaliła na konferencji rządowej kanclerz Angela Merkel i premierzy niemieckich krajów związkowych. Pięć dni od Wielkiego Czwartku do Poniedziałku Wielkanocnego określono „dniami odpoczynku”, w których będzie obowiązywał twardy lockdown.

Jednak minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer nie zgadza się z regulacją dotyczącą kościołów. „Byłem zdumiony, że akurat partie z literą C w nazwie (nawiązanie do chrześcijańskiej demokracji CDU i CSU – red.) sugerują, że kościoły powinny powstrzymać się od odprawiania nabożeństw, zwłaszcza w okresie wielkanocnym” – powiedział Seehofer gazecie „Bild”.

Dobre plany higieniczne

Minister, który sam należy do bawarskiej CSU, podkreślił, że nie ma żadnego zakazu i żądania odwołania nabożeństw w Wielkanoc. Podkreślił, że jest to jedynie „prośba” ze strony konferencji rządowej. „Mój resort nie złożył tej propozycji, choć jesteśmy odpowiedzialni za religie. Zamiast tego ministerstwo spraw wewnętrznych już na początku pandemii opracowało wspólnie z kościołami wytyczne sanitarne, które do dziś działają bez zarzutu” – powiedział szef niemieckiego MSW.

Msza w katedrze w Magdeburgu: odstęp, maseczki, dezynfekcja

Kanclerz Angela Merkel i premierzy krajów związkowych uzgodnili, że w okresie wielkanocnym zostaną wprowadzone dodatkowe ograniczenia, aby przerwać trzecią falę pandemii. Od 1 do 5 kwietnia włącznie życie publiczne, gospodarcze i prywatne ma być w dużej mierze „zamrożone”. Ogólnie lockdown w Niemczech został przedłużony do 18 kwietnia. W postanowieniach konferencji napisano: „Rząd federalny i kraje związkowe zwrócą się do wspólnot religijnych z prośbą, aby w tym czasie zgromadzenia religijne odbywały się tylko wirtualnie”.

Saksonia nie chce zakazu

Kościoły katolicki i ewangelicki w Niemczech zapowiedziały, że nie chcą tak po prostu rezygnować z nabożeństw z udziałem wiernych. Władze tych Kościołów były zaskoczone zaleceniem rządu Angeli Merkel i premierów krajów związkowych – przyznał przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec Georg Baetzing i przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech Heinrich Bedford-Strohm.

Premier Saksonii Michael Kretschmer już wcześniej dał do zrozumienia, że jego kraj związkowy nie zabroni kościołom odprawiania nabożeństw. W programie telewizyjnym „Tagesthemen” polityk CDU powiedział: „Jako politycy nie powinniśmy byli o tym decydować”. Dodał, że nie ma wątpliwości, „iż Kościoły, wspólnoty religijne znajdą mądrą i odpowiedzialną drogę”.

Po ostrej krytyce ostatnich postanowień dotyczących wielkanocnego lockdownu Angela Merkel zapowiedziała zwołanie dzisiaj, 24 marca, nowej konferencji z premieram landów.

(DPA, ARD/dom)